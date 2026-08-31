Erzurum'da valilik kabulünde 30 ağustos ruhu ve tarih bilinci

Valilikte kabul töreni:

Erzurum Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kabul töreninde, protokol ve davetliler ağırlandı. Vali Aydın Baruş, törene katılanları kapıda karşılayarak bayramlarını tebrik etti ve törende bir araya gelenlere hitap etti.

Vali Baruş'un mesajı:

30 Ağustos Zaferine ilişkin değerlendirmesinde Vali Baruş, bu başarının yalnızca iki ordunun savaş meydanındaki mücadelesi olmadığını ifade etti. Konuşmasında, zaferin bir milletin hürriyet uğrunda topyekûn ayağa kalkışının ve bağımsızlık sevdasının eşsiz bir ifadesi olduğunu belirtti.

Baruş, Ağustos ayının Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolunda kazandığı şanlı zaferlerle dolu olduğunu anımsatarak, 1071 Malazgirt Zaferinin Anadolu'nun kapılarını açtığını ve tarih boyunca kazanılan büyük başarılarla egemenliğin pekiştirildiğini vurguladı.

Tarihsel bağlam ve vurgular:

Vali Baruş, İstiklal Mücadelesi'nin zorlu koşullarına da dikkat çekti. Mondros ve Sevr sonrası ülkenin dört bir yanında işgal güçlerinin kuşatma uyguladığı dönemi hatırlatarak, aziz milletimizin bağımsızlık iradesinden hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade etti.

Tören, katılımcılar arasında birlik ve ortak hafızanın güçlendirilmesine yönelik bir anma niteliği taşıdı; Vali Baruş'un sözleri, tarihin öğrettiklerinin güncel sorumluluklara işaret ettiğini ortaya koydu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA ERZURUM VALİLİĞİ TARAFINDAN KABUL TÖRENİ DÜZENLENDİ.