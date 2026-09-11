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Erzurum'da yeni dönem okul öncesi eğitimi için kapsamlı hazırlık

Süleyman Ekici başkanlığında Erzurum'da yapılan toplantıda, yeni eğitim yılı öncesi uyum çalışmaları, okul güvenliği ve Maarif Modeli ele alındı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzurum'da yeni dönem okul öncesi eğitimi için kapsamlı hazırlık

Erzurum'da okul öncesi eğitim gündemi

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısı, yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıkların ve okul öncesi eğitimde kalite artırma hedeflerinin ele alınması amacıyla düzenlendi. Toplantı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

değerlendirme başlıkları:

Toplantıda öncelikli olarak uyum haftası uygulamaları ve okulların eğitim öğretime hazırlık süreçleri gözden geçirildi. Ayrıca okul güvenliği ve temizlik hizmetleri, eğitim ortamlarının niteliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülecek çalışmalar detaylı şekilde tartışıldı.

saha ihtiyacı ve iş birliği vurgusu:

Ekici, birimlerden gelen raporları dinleyerek sahadaki ihtiyaçların yakın takibinin önemine dikkat çekti. Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin, eğitim hizmetlerinin etkin sürdürülebilirliği açısından kilit rol oynadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, yeni dönemde öğrencilerin daha nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi ve öğretmenlerin çalışmalarının desteklenmesi amacıyla planlanan adımların istişare edildiği ifade edildi. Toplantı, öncelikli alanlarda somut tedbirlerin alınması ve uygulama takviminin belirlenmesi kararlarıyla sonlandı.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK...

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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