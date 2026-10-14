Erzurum'dan yükselen atlı cirit takımı Atatürk Üniversitesi'ni yarı finalde temsil etti

Atatürk Üniversitesi atlı cirit takımı Türkiye yarı finallerinde

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Atlı Cirit Takımı, 2026 Atlı Cirit Ligi kapsamında düzenlenen karşılaşmalarda Türkiye yarı finallerine yükselerek üniversiteyi ve Erzurum’u ulusal alanda temsil etti. Erzurum’daki il müsabakalarında dokuz takımın yer aldığı grubu üçüncü sırada tamamlayan ekip, bu sonuçla Türkiye genelinde yarı finallere doğrudan katılma hakkı elde eden 12 takım arasına girdi.

İl aşamasından yarı finale uzanan süreç:

Erzurum’da gerçekleştirilen grup maçlarında gösterilen performans, takım için hem rekabet hem de gelişim imkânı sağladı. Yarı finale kalma başarısı, Atatürk Üniversitesi’nin geleneksel sporlara verdiği desteğin somut bir sonucu olarak değerlendirildi. Takım, il turnuvasında elde ettiği üçüncülükle ulusal sahnede boy gösterecek konuma ulaştı.

Yarı final müsabakalarında alınan tecrübeler:

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tesislerinde düzenlenen yarı final karşılaşmalarında Atatürk Üniversitesi ekibi, Erzurum Şengel Atlı, Uşak Bozkuşlar ve Manisa Beypınar kulüpleriyle karşılaştı. Güçlü rakiplerle yapılan maçlar sonucunda finalin eşiğinden dönen takım, turnuva boyunca kazandığı deneyimle sportif gelişim açısından önemli kazanımlar elde etti.

Bu süreç, sporcular açısından saha tecrübesinin artmasına, teknik ekip içinse maç planlaması ve taktik uygulama alanlarında öğrenim fırsatlarına dönüştü. Elde edilen sonuçların, önümüzdeki sezonlara yönelik hazırlık ve eğitim programlarına yön vermesi bekleniyor.

Rektörün değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, takımın Türkiye yarı finallerinde mücadele etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, atlı ciridin yalnızca bir spor dalı olmadığını; aynı zamanda milletin tarihini, kültürel birikimini ve atlı spor geleneğini yansıtan bir miras olduğunu vurguladı. Rektör, üniversitenin bu mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak konusunda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Hacımüftüoğlu ayrıca üniversitelerin sadece akademik başarıya odaklanmaması gerektiğini; sporun disiplin, takım ruhu, dayanışma ve mücadele bilinci kazandırma yönlerinin önemine dikkat çekti. Rektör, takımın teknik ekibini ve sporcularını tebrik ederek önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara ulaşılacağına inandığını belirtti.

Atatürk Üniversitesi, geleneksel sporların korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda sporcuların gelişimini destekleyen programlarla üniversite sporunun güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Takımın yarı final deneyimi, Erzurum’un köklü atlı cirit kültürünün sürdürülebilirliğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ ATLI CİRİT TAKIMI, TÜRKİYE GELENEKSEL ATLI SPORLAR FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 ATLI CİRİT LİGİ’NDE TÜRKİYE YARI FİNALLERİNE YÜKSELEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. ERZURUM’U VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİ ULUSAL DÜZEYDE TEMSİL EDEN TAKIM, YARI FİNAL MÜSABAKALARINDA ORTAYA KOYDUĞU MÜCADELEYLE GELECEK YILLAR İÇİN DEĞERLİ BİR DENEYİM KAZANDI.