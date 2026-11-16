Erzurumlu iş insanından ara tatil öncesi öğrencilere kadayıf sürprizi

Merhum Kamil Polat'ın oğlu iş insanı Ahmet Polat, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları'nın daveti üzerine 8. sınıf öğrencilerine ara tatil öncesinde moral vermek amacıyla özel bir ikram gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler için kısa ama dikkat çekici bir mola niteliği taşıdı.

etkinlik ayrıntıları:

Kasım ayı kamp döneminde yoğun bir çalışma temposu içinde bulunan 8. sınıf öğrencilere yönelik düzenlenen buluşmada, Kadayıfçı Arif Usta'nın meşhur Erzurum kadayıf dolmaları hem öğrencilere hem de öğretmenlere ikram edildi. Polat, etkinlikle hedeflerinin öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve dönemin yorgunluğunu hafifletmek olduğunu belirtti.

öğrenci ve öğretmen tepkileri:

Etkinlikte konuşan Ahmet Polat, "Bir tebessüm, küçük bir ikram, kocaman bir motivasyon. Haydi çocuklar, tatlı yiyelim, tatlı başarılara ulaşalım." sözleriyle duygu ve temennilerini paylaştı. Polat ayrıca etkinliğe gösterilen ilgi için okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlik, 8. sınıf öğrencilerinin alkışlı teşekkürleriyle noktalandı; okulda ara tatil öncesi oluşan bu kısa ve sıcak buluşma, öğrenciler için unutulmaz bir anı olarak kayda geçti.

ERZURUMLU YARDIMSEVER İŞ İNSANI MERHUM KAMİL POLAT’IN OĞLU AHMET POLAT, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL VAKIF OKULLARI 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE ARA TATİL ÖNCESİNDE KADAYIF DOLMASI İKRAM EDEREK ÖĞRENCİLERE MORAL VE MOTİVASYON DESTEĞİNDE BULUNDU.