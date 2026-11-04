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Erzurumspor efsanesine veda: Turgut Kafkas son yolculuğuna uğurlandı

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, 1972-73'te takımı namağlup şampiyon yapan Turgut Kafkas'ı Trabzon İskenderpaşa Camii'ndeki cenaze namazında uğurladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor efsanesine veda: Turgut Kafkas son yolculuğuna uğurlandı

tören ve taziye:

Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, Trabzon İskenderpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına katılarak, cami avlusunda ve törende hazır bulundu.

Törenin ardından Başkan Dal, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile görüşerek amcası merhum Turgut Kafkas için taziye dileklerini iletti.

Dal cenaze sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Efsane Hocamızı son yolculuğuna uğurladık. Turgut Kafkas Hocamız, Erzurumspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıran mümtaz bir isimdi. Kafkas ailesine Yüce Allah’tan rahmet; yakınları, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum".

kariyer ve miras:

Turgut Kafkas, 22 Kasım 1941 tarihinde Trabzon’da doğdu. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe 1970-1971 sezonunda Sebat Gençlik ile başladı ve kısa sürede teknik direktör olarak öne çıktı.

Kafkas, teknik direktörlük döneminde en bilinen başarılarından birini Erzurumspor ile yaşadı; 1972-1973 sezonunda takımını 3. Ligde namağlup şampiyonluğa taşıdı. Ardından Zonguldakspor ile 1973-1974 sezonunda şampiyonluk sürecinde görev aldı ve takımın 1. Lig’e yükselmesine katkı sağladı.

1978-1979 sezonunda Çaykur Rizesporu Türkiye 2. Futbol Ligi’nde şampiyon yaparak 1. Lig’e yükselmesinde önemli bir rol oynayan Kafkas, 1984-1986 yılları arasında da Trabzonspor’da Altyapı Koordinatörü olarak hizmet verdi.

Kariyeri boyunca Giresunspor, Mersin İdmanyurdu, Düzcespor, Gaziantepspor, Sivasspor, Pendikspor ve Beykozspor ile çalışmalar yapan Kafkas, ayrıca Kadın A Milli Takımında da görev üstlendi. Bu miras, onun Türk futbolundaki çok yönlü katkısını ve uzun soluklu etkisini gösteriyor.

Cenaze töreni, Kafkas ailesine ve spor camiasına iletilen başsağlığı dilekleriyle sona erdi; Ahmet Dal’ın katılımı ve açıklamaları, Erzurumspor tarihindeki yerinin tekrar vurgulanmasına vesile oldu.

ERZURUMSPOR FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI AHMET DAL, ERZURUMSPOR’U 1972-1973 SEZONUNDA 3. LİG’DE NAMAĞLUP...

ERZURUMSPOR FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI AHMET DAL, ERZURUMSPOR’U 1972-1973 SEZONUNDA 3. LİG’DE NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYAN “EFSANE HOCA” LAKAPLI TURGUT KAFKAS’I SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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