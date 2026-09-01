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Erzurumspor FK hazırlıklarını tesislerde yoğunlaştırdı: Konyaspor maçı için eksik yok

Erzurumspor FK, 5 Eylül Cumartesi saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor maçının hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK hazırlıklarını tesislerde yoğunlaştırdı: Konyaspor maçı için eksik yok

Erzurumspor FK hazırlıklarını tesislerde yoğunlaştırdı: Konyaspor maçı için eksik yok

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Mavi-beyazlı ekip, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği maç için yoğun bir program uyguluyor.

Antrenmanın içeriği:

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından kondisyon ve taktik ağırlıklı bölümde çalıştı. Antrenman, maç temposuna hazırlık ve saha içi yerleşimlerin tekrarı üzerine kurgulandı.

Kadro durumu ve takvim:

Kulüp tarafından verilen bilgiye göre Konyaspor karşılaşması öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Hazırlıklar, yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek ve teknik heyet maç öncesi son düzenlemeleri bu çalışmada uygulamayı planlıyor.

Erzurumspor FK, tesislerdeki son provayı tamamlayarak sahasında oynayacağı zorlu müsabakaya hazır olmayı hedefliyor. Yönetim ve teknik ekip, takımın fiziksel ve taktiksel açıdan maç gününe en iyi şekilde gitmesi için programı adım adım uyguluyor.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAĞI MAÇIN...

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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