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Erzurumspor'dan transferin son gününde üç imza

Erzurumspor FK, transferin son gününde Lawrence Agyekum’u kiralık aldı; Emirhan Acar ile 3 yıllık, Taha Rençber ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor'dan transferin son gününde üç imza

erzurumspor'un son gün hamlesi:

Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin son gününde kadrosunu üç yeni isimle güçlendirdi. Mavi-beyazlı ekip, 22 yaşındaki Lawrence Agyekum'u Cercle Brugge'den bir yıllığına kiralayarak orta sahaya takviye yaparken, 21 yaşındaki Emirhan Acar ile üç yıllık, 18 yaşındaki Taha Rençber ile ise bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

oyuncu profilleri:

Lawrence Agyekum: 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Belçika Jupiler Pro League ekibi Cercle Brugge forması giyiyordu. Kariyerinde Liefering, Salzburg ve Cercle Brugge deneyimleri bulunan Agyekum, geçen sezon 31 maçta görev alıp 2 asist kaydetti. Erzurumspor'a katılmasıyla orta sahada derinlik ve uluslararası lig tecrübesi sağlaması bekleniyor.

Emirhan Acar: 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan üç yıllık sözleşme, kulübün geleceğe dönük yatırım hamlesi olarak değerlendirilebilir. Geçen sezon Bandırmaspor formasıyla 1. Lig'de 27 maçta oynayan Acar, 3 gol attı. Kariyerindeki önceki duraklar arasında Tirol ile Torino U19 ve U20 takımları yer alıyor; ayrıca Türkiye U21 Milli Takımı oyuncusu olması, genç yaşına rağmen dikkate değer bir referans sunuyor.

Taha Rençber: 18 yaşındaki oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Rençber geçtiğimiz sezonu Hopaspor'da kiralık olarak geçirdi ancak Artvin ekibinde forma şansı bulamadı. Genç oyuncunun kısa vadede kadroya katkı sağlaması, uzun vadede ise gelişim hedefleniyor.

takıma olası katkılar:

Son gün transferleri, Erzurumspor'un hem kısa vadeli ihtiyaçlarına hem de orta vadeli planlamasına işaret ediyor. Agyekum'un Avrupa tecrübesi ve düzenli maç sayıları, orta sahada rekabeti artıracak; Emirhan Acar ise uzun süreli sözleşmesiyle takımın genç ve potansiyelli elemanlarından biri olarak öne çıkıyor. Taha Rençber'in takıma katılması ise genç kadro derinliğini güçlendiriyor. Kulübün önümüzdeki dönemde bu oyuncuların performansına göre rotasyon ve tercihlerini şekillendirmesi bekleniyor.

ERZURUMSPOR FK, 2026-2027 SEZONU YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN SON GÜNÜNDE LAWRENCE AGYEKUM&#039;U KADROSUNA...

ERZURUMSPOR FK, 2026-2027 SEZONU YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN SON GÜNÜNDE LAWRENCE AGYEKUM'U KADROSUNA KATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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