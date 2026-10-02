Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar ve yoğun sis ulaşımı vurdu

yüksek kesimlerde kar ve dumanlı sis etkili:

Erzurum'da hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı ve yoğun dumanlı sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren ulaşımda aksamalar başladı; özellikle 2 bin 800 rakımlı Palandöken Geçidi ile Palandöken-Tekman kara yolunda görüş mesafesi yer yer ciddi şekilde azaldı.

Geçitte kaydedilen gözlemlere göre görüş mesafesi 8-10 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti ve araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Kar yağışının eşlik ettiği sis nedeniyle yolların üst kesimlerinde trafik yoğunluğu arttı ve seyir hızı düşürüldü.

ilçe merkezinde durum ve meteoroloji uyarısı:

Tekman ilçe merkezinde de dumanlı sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle şehir içi trafikte aksamalar yaşandı; sürücüler araçlarının sis farlarını yakıp düşük hızda seyretmek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, Erzurum genelinde yüksek kesimlerde kar yağışının devam edeceğini bildirdi ve sürücüleri buzlanma, don olayı ile sıfıra yaklaşan görüş mesafesi karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

ERZURUM’DA HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE YOĞUN SİS, ULAŞIMI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.