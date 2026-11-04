Güvenlik kameraları kaydetti: Nevşehir'de bekleyen kadına tokat iddiası

Olayın ayrıntıları:

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46)'ye arkasından yaklaşan bir kişinin yüzüne tokat attığı iddia edildi. Olayın mağduru S.E., şikâyetçi olarak polise başvurdu.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada polis ekipleri, kısa süre içinde şüpheli olarak aranan Tolga Ç. (38)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadelerinde şüphelinin, iddiaya göre isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.'ye çarptığını öne sürdüğü kaydedildi.

Güvenlik kayıtları ve sonrasında yaşananlar:

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Kaydedilen görüntülerde tokat atıldığı iddia edilen an, ardından olay yerine gelen ambulansın müdahale anı ve şüphelinin emniyete götürülmesi yer alıyor. Görüntüler, soruşturmanın önemli delillerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Polis tarafından yapılan incelemede, şüphelinin önceden kayıtlı 6 suç kaydı'nın bulunduğu bilgisi edinildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdurun sağlık durumu:

Olayda yaralanan S.E.'nin sağlık raporunda işitme kaybı tespit edildi. Raporda, mağdurun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak yaralanmasının "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte" olduğu belirtildi. Yetkililer, adli sürecin tamamlanmasının ardından sağlık ve adaletin korunmasına yönelik işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kamera görüntüleri ve sağlık raporu dosyaya önemli delil olarak eklendi.

ŞAHSIN EMNİYETE GÖTÜRÜLME ANININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.