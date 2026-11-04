Minibüsle gelen 6 kişi 3 dakikada 250 bin liralık sigara çaldı

olayın detayları:

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde gerçekleşen soygun, kısa süre içinde büyük maddi kayba yol açtı. Olay, Balıkyolu Mahallesi'nde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 6 şahıs minibüsle markete yanaştı, girişteki kepenk ve kapıyı zorlayıp kırarak içeri girdi ve yaklaşık 3 dakika içinde yaklaşık 250 bin TL değerindeki sigarayı alarak kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin hazırlıklı ve hızlı hareket ettiği, alarmın çalmasına rağmen iş yerinden hızla ayrıldıkları görülüyor. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar bağırarak müdahale etmeye çalıştı; ancak hırsızlar alarm sesine rağmen yoldan ayrılmadan geldikleri minibüse binip uzaklaştı.

görgü tanığının anlattıkları:

Mahalle sakini Bülent Engin, olay anını ayrıntılarıyla aktardı. Engin, minibüsün sabah namazından dönenlerin olduğu saate geldiğini, şüphelilerin kırma ve levye ile kepenk ve kapıyı zorladığını söyledi. Engin, olayın dakikalar içinde gerçekleştiğini ve hırsızların davranışını "sanki kendi evine giriyorlarmış gibi" olarak değerlendirdi.

soruşturmanın yönü:

İşyeri sahibi olaydan kısa süre sonra polise bildirimde bulundu. Yapılan ilk tespitlerde soygunda kullanılan minibüsün çalıntı olduğu belirlendi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve çevredeki tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin kimliklerinin ve kaçış güzergâhının belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Olay, kısa sürede gerçekleşmesi ve kullanılan yöntemin planlı olduğuna dair göstergeler nedeniyle bölgedeki esnafın güvenlik önlemlerini gözden geçirmesine sebep oldu. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için kamera ve alarm sistemlerinin etkin kullanımının önemine dikkat çekiyor.

YAKLAŞIK 3 DAKİKA İÇERİSİNDE 250 BİN TL DEĞERİNDE ÜRÜN ÇALAN HIRSIZLAR KAYIPLARA KARIŞTI. YAŞANAN O ANLAR İSE SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI.