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Sağanakta binadan kopan parçalar kaldırıma düştü, yaya saniyelerle kurtuldu

Tekirdağ Süleymanpaşa'da sağanak sırasında Hükümet Caddesi'ndeki binadan kopan parçalar kaldırıma düştü; bir yaya düşen parçaların hemen yanından saniyelerle kurtuldu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sağanakta binadan kopan parçalar kaldırıma düştü, yaya saniyelerle kurtuldu

Olayın kısa özeti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir binadan kopan parçalar, Hükümet Caddesi üzerindeki kaldırıma düştü. O sırada caddede yürümekte olan bir vatandaş, parçaların düştüğü noktaya çok yakın bir konumdaydı ve saniyelerle tehlikeyi atlattı.

Olayın gelişimi:

Yağışın olduğu anlarda binadan kopan parçalar büyük bir gürültüyle zemine çarptı. Kopan malzemenin kaldırıma isabet etmesiyle çevrede kısa süreli bir şaşkınlık ve panik yaşandı. Parçaların yere düşmesi anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüler ve yayanın tepkisi:

Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşın hemen yanına hızlı bir şekilde düşen parçalar görülüyor. Vatandaş, düşen parçaların hemen yakınından kurtulduktan sonra korku ve şaşkınlık içinde ellerini başına götürdü ve bir süre olayın etkisinde kaldı. Kaydın detayları, tehlikenin ne kadar ani gerçekleştiğini açıkça gösteriyor.

Kayda yansıyan tehlike ve değerlendirme:

Görüntüler, yağış gibi güçlü hava koşullarında binalardan kopan parçaların yayalar ve çevredeki kişiler için ciddi risk oluşturduğunu ortaya koyuyor. Olayla ilgili resmi açıklama veya müdahale bilgisi kayıtta yer almıyor; ancak görüntüler olay yerinde yaşanan panik ve tehlikenin boyutunu belgeliyor.

Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu: O anlar kamerada

Binadan kopan parçalar az kalsın canından ediyordu: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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