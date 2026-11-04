Esenyurt'ta Harami Dere durağında metrobüs çarpışması

Olay yeri ve ilk bilgiler:
İstanbul Esenyurt sınırları içinde yer alan Esenyurt Harami Dere durağında iki metrobüs, kaynaklarda belirtilene göre bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza ihbarı sonrası bölgeye yetkili birimler yönlendirildi.
Ekip sevki ve müdahale:
Olay yerine ekipler sevk edildi ve ilk müdahale çalışmaları başlatıldı. Resmi ayrıntılar ve kazanın nedeni henüz açıklanmadı; ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Olayın trafikte oluşturduğu etkiler ve müdahale sürecine dair yeni bilgiler geldikçe kamuoyuna aktarılacaktır.
Haramidere'de metrobüsler çarpıştı
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