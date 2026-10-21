Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay yerinde yaşananlar:
Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı anında polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay anı ve cep telefonu kaydı:
Saldırı anı, bölgede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın gelişimi kaydedildi ve saldırı anına ilişkin kayıtlar elde edildi.
Güvenlik ve bilgilendirme:
Olayla ilgili resmi açıklama henüz duyurulmadı; bölgeye yönlendirilen polis ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Görüntüler, olayın aydınlatılmasına ilişkin sürecin parçası olarak değerlendirilebilir.
Esenyurt’ta bir iş yerine silahlı saldırı anı kamerada
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