Rus edebiyatının unutulmuş romanı 200 yıl sonra türkçede: İvan Vıjigin 'Soylu Soysuz' adıyla

Faddey Bulgarin'in İvan Vıjigin'i Türkçede

Faddey Bulgarin'in 1829'da yayımlanan romanı İvan Vıjigin, Erkam Temir'in çevirisiyle Soylu Soysuz adıyla Türkçeye kazandırıldı. Yeditepe Yayınevi etiketiyle yayımlanan eser, 480 sayfa olarak okuyucuyla buluşuyor ve 19. yüzyıl Rus edebiyatının erken dönem örneklerinden birini Türkçeye taşıyor.

Edebi yankı ve çeviri geçmişi:

İlk kez 1829'da yayınlandığında Rusya'da geniş bir okur kitlesi yakalayan İvan Vıjigin, dönemin en çok konuşulan metinlerinden biri oldu. Eser, yayımlandıktan sonra kısa sürede Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Lehçe gibi dillere çevrilerek uluslararası çevrelerin dikkatini çekti. Bu çeviri serüveni, romanın hem dönemin okuyucu zevkini hem de anlatı olanaklarını nasıl etkilediğine dair fikir veriyor.

Temalar ve anlatı geleneği:

Soylu Soysuz, pikaresk roman geleneğinin özelliklerini taşıyarak kahramanın değişken serüvenleri üzerinden dönemin toplumsal yapısını gözler önüne seriyor. Roman, taşra bürokrasisindeki rüşvet düzeni, devlet makamlarının kişisel çıkarlar için kötüye kullanımı, aristokrat çevrelerin ikiyüzlülüğü, tüccarların hileleri ve adalet mekanizmasındaki bozulma gibi temaları işler. Bulgarin, bu konuları mizah ve toplumsal hicivle harmanlayarak sadece bireysel zayıflıkları değil, kurumsal sorunları da hedef alır.

Karakterler ve ahlakî ikilemler:

Roman boyunca iyilik ve kötülük, erdem ve yozlaşma, gerçek aşk ve çıkar ilişkileri arasındaki çatışmalar öne çıkar. Kahramanın yolculukları, okuyucuya dönemin toplumsal dengelerini ve bireylerin bu dengelere uyum sağlama biçimlerini gösterir. Bulgarin'in anlatısı, sıradan davranışların arkasındaki toplumsal dinamikleri açığa çıkarmada etkili olur.

Bulgarin'in edebî konumu:

Faddey Bulgarin, özellikle Aleksandr Puşkin ile yaşadığı edebî ve kişisel çekişmeler nedeniyle tartışmalı bir figür olarak anılır. Buna karşın İvan Vıjigin, 19. yüzyıl Rus romanının gelişimini anlamak bakımından önemli bir kaynak olarak kabul edilir; eserde dönemin toplumsal gerçekliğinin romanın merkezine taşınması dikkat çeker.

Soylu Soysuz'un Türkçeye kazandırılması, okurlara sadece bir metni sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Rus edebiyatının oluşum dönemine, toplumsal yapısına ve edebî tartışmalarına farklı bir pencereden bakma olanağı sağlıyor. Erkam Temir'in çevirisi ve Yeditepe Yayınevi'nin baskısıyla eser, Türkçe okur için yeniden erişilebilir hale geldi.

FADDEY BULGARİN’İN 1829 YILINDA YAYIMLANAN VE RUS EDEBİYATINDA GENİŞ YANKI UYANDIRAN ROMANI İVAN VIJİGİN, ERKAM TEMİR’İN ÇEVİRİSİYLE SOYLU SOYSUZ ADIYLA TÜRKÇEYE KAZANDIRILDI.