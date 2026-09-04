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Eşi yol kenarına bırakılan sürücüye bulaşık yıkama cezası veren polis o anları anlattı

Korkuteli-Çavdır karayolundaki uygulamada eşi yol kenarına bırakılan sürücüye ceza yazmayan polis, 'bulaşık yıkama' cezasıyla o anları ve gerekçesini anlattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:34

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eşi yol kenarına bırakılan sürücüye bulaşık yıkama cezası veren polis o anları anlattı

olayın gelişimi:

Olay, Korkuteli-Çavdır karayolunda meydana geldi. Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan Vesile (52) ve Ünal Oral (58) çifti, kamyonetleriyle seyir halindeyken uygulama noktasına yaklaşırken, araçtaki kişi sayısının yasal kapasitenin üzerinde olduğunu fark eden sürücü Ünal Oral, uygulama noktasına varmadan önce eşini yol kenarına indirdi.

Uygulamayı yapan ekipler, yaklaşık 500 metre geride aracın durduğunu ve bir kişinin araçtan indiğini gördü. Bu durumu fark eden trafik ekibi kamyoneti durdurdu ve olay noktasıyla ilgili inceleme başlattı.

uygulama noktasındaki diyalog:

Uygulama sırasında polis memuru Oğuzhan Yüceer, yolda yaya olarak ilerleyen Vesile Oral'ı ekip otosuyla alıp uygulama noktasına getirdi. Sürücü Ünal Oral ile polis arasında kayda alınan diyaloglar, hem çiftin hem de ekiplerin samimi yaklaşımı nedeniyle sosyal medyada ilgi gördü.

Polis memuru, sürücüye trafik cezası yazmayacağını belirterek bunun yerine 'ev cezası' verdiğini söyledi: 'Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Eğer yıkamazsa bana haber verin.' Bu esprili uyarı karşısında çift tebessüm etti; polis memuru ayrıca 'bugün bulaşık olmasa bile toplamaya yardım edeceksin' diyerek vurguladı.

tarafların değerlendirmesi:

Sürücü Ünal Oral, İHA'ya yaptığı açıklamada Korkuteli'nde düzenlenecek güreşlere gittiklerini, kızını da alıp yola çıktıklarını ve araçta 3-4 kişi oldukları için polis görüldüğünde eşini indirdiğini söyledi. Oral, memurun ceza yazmaması ve yaklaşımına teşekkür ederek, verilen cezanın maddi olmaktan çok manevi bir uyarı olduğunu ifade etti.

Görevli polis memuru Oğuzhan Yüceer ise olayı anlatırken, noktanın yaklaşık 500 metre gerisinde bir aracın durduğunu ve bir kişinin indiğini gördüklerini belirtti. Yüceer, 'O sıcakta gönlüm el vermedi' diyerek Vesile Oral'ı alıp getirdiğini ve burada önceliklerinin her zaman vatandaşın can ve mal güvenliği olduğunu vurguladı: 'Bizim burada amacımız vatandaşımıza ceza yazmak değil. Önceliğimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliği.'

Sosyal medyada yayılan görüntüler ve diyaloglar, uygulama noktasında yaşanan insan odaklı yaklaşımı öne çıkardı. Çift ile polis arasındaki sıcak sohbet ve esprili ceza, uygulamanın sert bir müdahaleden daha çok bilgilendirme ve uyarı amaçlı sürdürüldüğünü gösterdi.

ANTALYA&#039;DAKİ TRAFİK UYGULAMASINDA FAZLA YOLCU İLE YAKALANMAMAK İÇİN EŞİNİ YOL KENARINDA İNDİREN...

ANTALYA'DAKİ TRAFİK UYGULAMASINDA FAZLA YOLCU İLE YAKALANMAMAK İÇİN EŞİNİ YOL KENARINDA İNDİREN SÜRÜCÜYÜ FARK EDİP EVDE BULAŞIK YIKAMA CEZASI KESEN TRAFİK POLİSİ İLE SÜRÜCÜ ARASINDAKİ DİYALOGLAR TÜM TÜRKİYE'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. OLAYIN KAHRAMANLARI O ANLARI İHA'YA ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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