Merkezefendi sanat merkezinde ücretsiz enstrüman kurs kayıtları açıldı

kursların kapsamı:

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında yeni dönem ücretsiz enstrüman kurslarının kayıtlarını başlattı. Eğitimler Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nde verilecek ve programda çello, piyano, perküsyon, keman, şan, bateri, bağlama, gitar ve klarnet branşları yer alıyor. Kurslar, farklı yaş ve yetenek düzeylerine hitap edecek şekilde planlandı.

kayıt şartları ve başvuru:

Kursa başvurabilecekler 8 ila 50 yaş arasındaki Merkezefendililer olarak belirlendi. Başvurular, Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak No:11/A adresindeki Merkezefendi Sanat Merkezi kayıt noktasından kabul ediliyor. Kayıtlar başlamış olup, son başvuru tarihi 18 Eylül Cuma olarak duyuruldu.

eğitim programı ve kontenjan:

Eğitimler bire bir ders biçiminde ve branşlarında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek. Katılım kontenjanlarla sınırlı olduğundan, ilgililerin erken başvuru yapması öneriliyor. Kurs takvimi, eğitmen atamaları ve ders saatleri kayıt sırasında katılımcılarla paylaşılacak; programın ücretsiz olması, geniş kitlelerin erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Merkezefendi Belediyesi, kültür-sanat faaliyetlerini genişleterek yerel halkın sanatsal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgi ve yönlendirme için kurs merkezine doğrudan başvuru yapmak yeterli olacaktır.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NİN ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLEDİĞİ ENSTRÜMAN KURSLARINDA YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI.