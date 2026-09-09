Muğla BİLSEM'de yeni dönem için hedefler netleşiyor

yeni eğitim öğretim dönemine hazırlık:

Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sene başı öğretmenler kurulu toplantısına katıldı. Toplantı, yeni eğitim öğretim döneminin açılış hazırlıklarını ve öncelikli hedefleri değerlendirmek üzere gerçekleştirildi.

öğretmenlerin görüşleri ve hedefler:

Toplantıda, özel yetenekli öğrenciler için bilim, sanat ve teknoloji odaklı programların güçlendirilmesi, bireysel yeteneklerin desteklenmesi ve inovatif projelere katılımın artırılması konuları masaya yatırıldı. Eğitim kadrosunun öneri ve değerlendirmeleri alındı; uygulamaya dönük adımlar üzerinde görüş birliği sağlanmaya çalışıldı.

İl Müdürü Çay, BİLSEM'lerin il genelindeki eğitim kalitesine ve inovatif projelere katkısına vurgu yaparak yönetici ve öğretmenlere yeni sezonda başarı diledi. Toplantı, planlanan çalışmaların yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi.

MUĞLA BİLSEM’DE SENE BAŞI HEYECANI