Eski eşiyle görüşmeye çağırdı, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu; şüpheli teslim oldu

Olayın gelişimi:

Olay, sabah saatlerinde Tacin Mahallesi 102. Cadde üzerindeki 4 katlı binanın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ (33)'ı konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman O., eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden bıçakladı. Olayın ardından zanlı evden çıkarak babasının evine gidip polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise ihbarı yapan eski eşi Osman O.'yu babasının evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma ve aile tepkisi:

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Şefika Yeşildağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Olayın haber verilmesi üzerine ölen kadının annesi ve ablası olay yerinde fenalık geçirdi; çığlıklar atan anne ve abla, polis ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve işlemler sürüyor.

AKSARAY’DA 5 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞAHIS, OLAYIN ARDINDAN BABASININ EVİNE GİDEREK POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ.