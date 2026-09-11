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Konya'da hasreti bitirme zamanı: Çimşir yönetiminde ilk deplasman sınavı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Konya deplasmanında, Hüseyin Çimşir yönetiminde sezonun ilk deplasman galibiyetini istiyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Konya'da hasreti bitirme zamanı: Çimşir yönetiminde ilk deplasman sınavı

Konya deplasmanı öncesi bordo-mavililer

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sezon başında yaptığı dikkat çeken transferlere rağmen ligde istenen başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, dış sahada ilk galibiyetini almak için Konya’ya gidiyor.

Çimşir'le gelen moral:

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği’ni 5-0 yenerek moral yakaladı. Öncesinde alınan Amed Sportif Faaliyetler maçındaki 2-1’lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke görevinden ayrılmış, takım Çimşir’le yeniden toparlanma sinyali verdi.

Lig tablosu ve hedefler:

Süper Lig’de Trabzonspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış; topladığı 7 puan ile 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Konyaspor karşısında kazanarak hem sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hem de Gençlerbirliği karşısında yakalanan çıkışı sürdürmeyi amaçlıyor.

Kadrodaki eksikler:

Karadeniz ekibinin Konya deplasmanında sakatlık veya tedavi süreçleri devam eden oyuncuların forma giymesi beklenmiyor. Eksik listesinde Tim Jabol-Folcarelli, Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Oleksandr Malinovskyi bulunuyor. Teknik ekip, mevcut kadro ile eksikliklere rağmen deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Trabzonspor için Konya maçı, sezonun ilk dış saha zaferine uzanma şansı olmasının yanı sıra takımın Çimşir yönetiminde kalıcı bir çıkışa başlayıp başlamayacağının da sınavı olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN TRABZONSPOR...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA KONYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN TRABZONSPOR, TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN ÇİMŞİR YÖNETİMİNDE SEZONUN İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİ ALMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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