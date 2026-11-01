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Eski usul gül suyu üretiminin dev temsilcisi: 24 kiloluk bakır imbik antika pazarda

Isparta'dan getirilen el yapımı 24 kilogramlık bakır imbik, Kütahya Antika Pazarı'nda 40 bin liraya sergileniyor; geleneksel gül suyu üretimini yaşatıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Eski usul gül suyu üretiminin dev temsilcisi: 24 kiloluk bakır imbik antika pazarda

antika pazarının gözdesi:

Kütahya Antika Pazarı'nda sergilenen tamamı bakırdan el yapımı 24 kilogram ağırlığındaki imbik, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Isparta'dan getirildiği belirtilen ürün, pazarda hem görsel açıdan hem de taşıdığı tarihî işlev nedeniyle ilgi görüyor.

Satış sorumlusu Beydullah Aybay, imbik hakkında bilgi vererek parçanın geleneksel gül suyu üretiminde kullanıldığını aktardı. Ebatları ve el işçiliği nedeniyle antika meraklılarının yanı sıra bakır eşya koleksiyonerlerinin de ilgisini çeken imbik, pazarda 40 bin liradan alıcı bekliyor.

geleneksel üretim süreci:

Aybay, geleneksel yöntemi şu şekilde özetledi: gül yaprakları imbik içerisine yerleştiriliyor, kapağı kapatıldıktan sonra alt bölümde ateş yakılıyor. Isınmayla ortaya çıkan buhar, boru aracılığıyla başka bir kaba aktarılıyor ve böylece gül suyu elde ediliyor. Bu sistem, geçmişte gül suyu üretiminin temel yöntemleri arasında yer alıyordu.

İmbiğin tarihsel kullanımına dair verilen bilgiye göre, aparatın yaklaşık 1930-1940'lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlandığı ve sonraki yıllarda da gül suyu üretiminde tercih edildiği belirtiliyor. Bazı yörelerde benzer yöntemlerin hâlâ sürdüğü ifade ediliyor.

koleksiyon ve sergileme değeri:

Aybay, eski tip imbiklerin manuel çalışma sistemiyle ön plana çıktığını vurguladı ve ürünün hem geçmiş üretim tekniklerini göstermesi hem de bakır işçiliğinin örneklerinden biri olması nedeniyle önem taşıdığını söyledi. İmbiğin iş yerlerinde, geniş alanlarda veya koleksiyon amaçlı sergilenebileceği ifade edildi.

Kütahya Antika Pazarı'nda sergilenen bu bakır imbik, geleneksel üretim tekniklerine ilgi duyanların ve antika meraklılarının dikkatini çekmeye devam ediyor; ilgilenenler için iletişim bilgileri satış görevlisi aracılığıyla paylaşılabiliyor.

Kütahya Antika Pazarı&#039;nda 24 kiloluk bakır imbik ilgi görüyor

Kütahya Antika Pazarı'nda 24 kiloluk bakır imbik ilgi görüyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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