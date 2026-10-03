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Eskişehir çevre yolunda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Çevre Yolu'nda dün akşam 26 AO 685 plakalı motosikletin 26 ANM 424 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir çevre yolunda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir çevre yolunda kaza

Dün akşam saatlerinde Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında meydana gelen kazada, 26 AO 685 plakalı motosiklet, 26 ANM 424 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yola düştü ve yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Trafik güvenliği ve soruşturma:

Trafik ekipleri bölgeye güvenlik tedbirleri alarak olası bir ikinci kazayı önlemek için önlem aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR ÇEVRE YOLU&#039;NDA OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPARAK YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE...

ESKİŞEHİR ÇEVRE YOLU'NDA OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPARAK YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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