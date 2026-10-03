Eskişehir çevre yolunda arkadan çarpma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir çevre yolunda kaza

Dün akşam saatlerinde Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında meydana gelen kazada, 26 AO 685 plakalı motosiklet, 26 ANM 424 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip yola düştü ve yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Trafik güvenliği ve soruşturma:

Trafik ekipleri bölgeye güvenlik tedbirleri alarak olası bir ikinci kazayı önlemek için önlem aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR ÇEVRE YOLU'NDA OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPARAK YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI.