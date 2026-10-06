Eskişehir Odunpazarı'nda iki otomobil çarpıştı, tramvay seferleri kısa süreli aksadı

kaza kısa süreli tramvay aksamasına neden oldu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde İki Eylül Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Z.S. idaresindeki 06 DOS 395 plakalı otomobil ile M.E.Ş. kontrolündeki 06 BLC 637 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ulaşım ve inceleme süreci:

Kaza nedeniyle cadde üzerindeki tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı; araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay trafiği normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR’İN ODUNPAZARI İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, TRAMVAY SEFERLERİNDE KISA SÜRELİ AKSAMA YAŞANDI.