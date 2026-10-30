Dolar 49,9425 +0,07%
Euro 55,9713 +0,35%
Bist 11.011,00 -1,38%
Altın Gram 6.400,91 -1,12%
EUR/USD 1,1203 +0,20%
Brent Petrol 113,00 +1,99%
--°

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde v-notes ile kesi bırakmayan rahim ameliyatı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan V-NOTES ile karında kesi yapılmadan rahim ameliyatı gerçekleştirildi, hasta kısa sürede toparlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde v-notes ile kesi bırakmayan rahim ameliyatı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk v-notes ameliyatı başarıyla tamamlandı

Doğal orifislerden transvajinal endoskopik cerrahi olarak bilinen V-NOTES yöntemi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir hastada ilk kez başarıyla uygulandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Keziban Saylam Dönmez ile Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Duygu Kavak tarafından gerçekleştirilen müdahale, karında hiçbir kesi yapılmaması sayesinde hastanın ameliyat sonrası konforunu artırdı.

v-notes nedir ve hangi hastalarda tercih ediliyor:

V-NOTES, cerrahi aletlerin ve kameranın vajinal yoldan ilerletildiği, karın duvarına trokar yerleştirilmesini gerektirmeyen yeni nesil bir laparoskopik yaklaşımdır. Uzun süreli kanama şikâyeti olan hastalarda öncelik medikal tedavilerdedir; ancak ilaçla yeterli yanıt alınamadığında cerrahi seçenekler gündeme gelir. Bu noktada açık cerrahi, klasik laparoskopi ve V-NOTES gibi alternatifler değerlendirilir. Ekip, söz konusu hasta için V-NOTES yöntemini tercih etmiş ve hastanın onayıyla uygulamayı gerçekleştirmiştir.

ameliyatın hasta açısından avantajları:

Dr. Duygu Kavak ameliyatın avantajlarını şu şekilde özetledi: kameranın ve aletlerin vajinal yoldan ilerletilmesi nedeniyle karında kesi ve trokar izleri oluşmuyor, ameliyat sonrası ağrı azalıyor, kanama minimuma iniyor ve hastanın ayağa kalkma ile hastanede kalış süreleri kısalıyor. Bu kazanımlar, özellikle cerrahi korkusu olan veya hızlı iyileşme beklentisi taşıyan hastalar için önemli bir konfor farkı yaratıyor.

Dr. Keziban Saylam Dönmez ise hastane yönetiminin teknik donanımı sağlamadaki desteğine dikkat çekerek işlemin ekip çalışmasıyla tamamlandığını belirtti. Kendisi, medikal tedavilerle yanıt alınamayan vakalarda cerrahi tercihlerin hastaya özel olarak belirlendiğini ve bu vakada V-NOTES uygulamasına karar verildiğini ifade etti. Operasyonun Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ekip için bir ilk olduğu vurgulandı.

hasta deneyimi ve beklentiler:

Operasyonu geçiren hasta Ayda Nur Akalın, yıllardır süren şikâyetleri ve ameliyat korkusu nedeniyle daha önce müdahaleden kaçındığını, ancak ekibin anlattıkları ve verdiği güven sayesinde ameliyata onay verdiğini aktardı. Hasta, beklediğinden az ağrı ve kanama yaşadığını, ameliyat sonrası çabuk ayağa kalktığını belirterek ekibe ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Bu uygulama, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde cerrahi yaklaşım yelpazesini genişletirken, uygun olgularda hastalara daha az invaziv bir seçenek sunma kapasitesini gösteriyor. Hastane ekibi V-NOTES uygulamasını bir adım daha ileri taşıyarak benzer vakalarda bu yöntemi değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

TIP DÜNYASINDA YENİ NESİL CERRAHİ YÖNTEMLER ARASINDA GÖSTERİLEN VE HİÇBİR KESİ YAPILMADAN...

TIP DÜNYASINDA YENİ NESİL CERRAHİ YÖNTEMLER ARASINDA GÖSTERİLEN VE HİÇBİR KESİ YAPILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN V-NOTES (DOĞAL ORİFİSLERDEN TRANSVAJİNAL ENDOSKOPİK CERRAHİ) YÖNTEMİ, ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE İLK KEZ BİR HASTADA BAŞARIYLA UYGULANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta çocuk koruma çalışmaları ve kurumsal eşgüdüm masaya yatırıldı
images

Bayburt'ta din görevlileriyle saha buluşmaları programı tamamlandı
images

Okul sıralarından gençlik merkezlerine: Afyonkarahisar'da 2 bin 700 öğrenciye ka...
images

Gürsu’da nostalji ve renklerin korteji coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadın bando takımı Pazaryeri'nde cumhuriyet coşkusunu yükseltti

Turizm gelirinde rekor: ilk dokuz ayda 51,3 milyar dolar gelir elde edildi

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları

Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek