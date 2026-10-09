Eskişehir'de ailelere modüler eğitimle ebeveynlik desteği

Programın amacı ve kapsamı:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ailelere yönelik yeni bir eğitim programı başlatıldı. Program, ailelerin güncel ihtiyaçları ve sorun alanları dikkate alınarak tasarlandı ve 8 ana ve 4 ek modül halinde planlandı. Eğitimlerin tamamının sürmesinin yaklaşık dokuz hafta olması öngörülüyor.

Uygulama süreci ve ilk oturumlar:

Programın yürütücülüğünü Sema Güney üstleniyor. İlk oturum tanışma etkinliği ile gerçekleştirildi; ardından katılımcılarla birlikte Kendini Bilmek modülüne yönelik uygulamalara başlandı. İkinci modül olan Doğum Öncesinden Ergenliğe Gelişim ise katılımcıların aktif rol aldığı çalışmalar ve interaktif etkinliklerle yürütüldü.

Hedefler ve beklenen kazanımlar:

Programın temel hedefi, ailelerin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak, aile içi ilişkileri güçlendirmek ve çocukların gelişim süreçlerine yönelik ebeveynlik becerilerini desteklemektir. Uygulamalı modüller aracılığıyla iletişim becerilerinin, sorun çözme yaklaşımlarının ve ebeveynlik pratiklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Merkez yetkilileri, katılımcıların edindikleri becerileri günlük yaşama taşıyarak hem çocukların gelişimine hem de aile dinamiklerinin olumlu yönde değişmesine katkı sağlamasını bekliyor.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ODUNPAZARI SOSYAL HİZMET MERKEZİ TARAFINDAN, SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİNDEN YARARLANAN AİLELERE YÖNELİK MODÜLER AİLE EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATILDI.