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eskişehir'de aronya üretimi: 'süper meyve' bahçeden sofraya şifa vadediyor

Mihalıççık'ta aronya yetiştiren Erdem Erçam, meyvenin yüksek antioksidan değerini, reçel-çay-juice kullanımını ve 1 kilo aronya ile 8 litre meyve suyu elde edildiğini anlatıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:31

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

eskişehir'de aronya üretimi: 'süper meyve' bahçeden sofraya şifa vadediyor

Eskişehir'de aronya üretimi ve yerel deneyim

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Kayı Mahallesi'nde aronya yetiştiriciliği yapan üretici Erdem Erçam, bölgedeki bahçesinde 'süper meyve' olarak anılan aronyanın üretim sürecini ve kullanım alanlarını aktarıyor. Erçam, aronya için ideal toprağın 6 ile 6,5 pH değerine sahip olduğunu vurguluyor.

kökeni, tarımsal geçmişi ve tadı:

Aronya, anavatanı Kuzey Amerika olan bir tür. Türkiye'de ilk araştırmaları 2012'de Yalova Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılmış ve 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçeleştirilmiş. Erçam, meyvenin tadının biraz buruk olduğunu ve herkesin damak zevkine uymayabileceğini, satışların genelde toptan gerçekleştiğini söylüyor.

sağlık iddiaları ve kullanım biçimleri:

Erçam, aronya meyvesinin sağlık açısından önemine dikkat çekerek bunun ilaç olmadığını ancak pek çok fayda sunduğunu belirtiyor. Özellikle şeker ve kanser hastalarına ek gıda olarak tavsiye edildiğini, bilgilere göre Türkiye'de antioksidan değeri en yüksek meyvelerden biri olduğunu aktarıyor. Çevresindeki kişilere tattırdıklarında şeker seviyelerine olumlu etkileri gözlemlendiğini dile getiriyor.

Aronya taze tüketilebildiği gibi reçel, meyve suyu, toz veya konsantre halinde değerlendirilebiliyor; kurutulduktan sonra çay şeklinde de kullanılıyor. Erçam, evinde suyunu çıkarıp çocukları için kullandığını ve internetteki kaynaklara göre çocuklarda bağışıklığı kuvvetlendirdiğinin belirtildiğini ifade ediyor.

üretim verimi ve beklentiler:

Üretici, kullanım alanlarının geniş olduğuna dikkat çekiyor ve devlet desteği gelirse üretimin artacağını belirtiyor. Erçam'ın verdiği bilgiye göre 1 kilo aronya alınarak suyunun çıkarılması halinde 8 litre meyve suyu elde edilebiliyor. Ayrıca erken dönemde toplanan aronyanın tadı daha buruk olurken, 20 Ekim gibi yapılacak hasadın tadının belirgin şekilde iyi olacağına dikkat çekiyor.

Erçam'ın anlattıkları, bölgedeki aronya üretiminin hem tüketim hem de işleme açısından potansiyel taşıdığını gösteriyor; üreticinin gözlemleri, meyvenin pazar ve sağlık iddiaları bağlamında yerel bir referans oluşturuyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE YAŞAYAN ERDEM ERÇAM, ESKİŞEHİR&#039;İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL KAYI MAHALLESİ&#039;NDE...

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN ERDEM ERÇAM, ESKİŞEHİR'İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL KAYI MAHALLESİ'NDE ARONYA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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