Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

Eskişehir'de çarpışma sonrası havaya savrulan motosikletlinin tampon çarpması kamerada

Eskişehir'de otomobile çarpan motosikletli havaya savrulup başka bir aracın arka tamponuna kafasını çarptı; kaskı sayesinde ağır yara almadı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 00:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de çarpışma sonrası havaya savrulan motosikletlinin tampon çarpması kamerada

çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Eskişehir Tepebaşı'nda meydana gelen kazada bir motosikletlinin otomobile çarpmasının ardından havaya savrulup başka bir aracın arka tamponuna kafa darbesi alması anbean görüntülere yansıdı. Olay, Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi ile Kurul Sokak kesişiminde gerçekleşti.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 26 AOP 280 plakalı motosiklet, Kurul Sokak'tan caddeye çıkan 46 BD 291 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsünün ani manevrası sonucu araç çöp konteynerine çarparak durdu; motosikletli havaya savruldu ve trafikte seyir halinde olan 26 AOU 521 plakalı başka bir aracın arka tamponuna kafasını çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Görüntülerdeki darbenin şiddetine rağmen, kaskı sayesinde sürücünün ağır bir yara almadığı belirtildi. Olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendiriliyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA HAVAYA SAVRULUP BAŞKA BİR ARACIN ARKA TAMPONUNA KAFASINI...

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA HAVAYA SAVRULUP BAŞKA BİR ARACIN ARKA TAMPONUNA KAFASINI ÇARPAN MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başakşehir'de iddia edilen alkollü sürüş kazası bir can aldı
images

Çeşme'de belediye bürosunda kasa hesaplı rüşvet şebekesi çöktü
images

Komşuların endişesi çilingirle giderildi: dairede H.D. bulunamadı
images

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başakşehir'de iddia edilen alkollü sürüş kazası bir can aldı

Çeşme'de belediye bürosunda kasa hesaplı rüşvet şebekesi çöktü

Komşuların endişesi çilingirle giderildi: dairede H.D. bulunamadı

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı