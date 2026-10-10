Eskişehir'de çarpışma sonrası havaya savrulan motosikletlinin tampon çarpması kamerada

çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Eskişehir Tepebaşı'nda meydana gelen kazada bir motosikletlinin otomobile çarpmasının ardından havaya savrulup başka bir aracın arka tamponuna kafa darbesi alması anbean görüntülere yansıdı. Olay, Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi ile Kurul Sokak kesişiminde gerçekleşti.

Kazanın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 26 AOP 280 plakalı motosiklet, Kurul Sokak'tan caddeye çıkan 46 BD 291 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışma sonrası otomobil sürücüsünün ani manevrası sonucu araç çöp konteynerine çarparak durdu; motosikletli havaya savruldu ve trafikte seyir halinde olan 26 AOU 521 plakalı başka bir aracın arka tamponuna kafasını çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

Görüntülerdeki darbenin şiddetine rağmen, kaskı sayesinde sürücünün ağır bir yara almadığı belirtildi. Olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları delil olarak değerlendiriliyor.

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA HAVAYA SAVRULUP BAŞKA BİR ARACIN ARKA TAMPONUNA KAFASINI ÇARPAN MOTOSİKLETLİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI.