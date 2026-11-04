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Eskişehir'de denetimde 2.07 promil alkollü çıkan sürücüye 37 bin TL ceza

Tepebaşı'nda bir trafik kontrolünde 2.07 promil alkollü olduğu saptanan G.E.'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 37 bin TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de denetimde 2.07 promil alkollü çıkan sürücüye 37 bin TL ceza

Eskişehir'de trafik denetiminde alkollü sürücüye idari ceza

Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 26 AEK 298 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücü G.E.'nin 2.07 promil alkollü olduğu tespit edildi.

denetim ve tespit:

Ekiplerin uyguladığı kontroller sonucu sürücünün alkol düzeyi belirlendi ve durumun trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kaydedildi.

uygulanan ceza ve süreç:

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve ilgili diğer trafik maddelerinden dolayı sürücüye toplamda 37 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE, 2.07 PROMİL ALKOLLÜ TRAFİĞE ÇIKAN SÜRÜCÜYE...

ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE, 2.07 PROMİL ALKOLLÜ TRAFİĞE ÇIKAN SÜRÜCÜYE POLİS EKİPLERİNCE 37 BİN TL CEZA YAZILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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