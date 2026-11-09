Samsun’da yetiştirilen kızıl geyikler Ordu'da doğaya uyum sağladı

Samsun’daki üretim istasyonundan doğaya bırakılan geyikler:

Kunduz Geyik Üretim İstasyonu, Vezirköprü’de bulunan ve Türkiye’nin dört büyük kızıl geyik üretim istasyonundan biri olarak biliniyor. Burada yetiştirilen kızıl geyikler, koruma ve popülasyon artırma amacıyla bakımdan geçirildikten sonra doğal yaşam alanlarına salındı. Yaklaşık olarak 6 ay önce Ordu’daki alanlara bırakılan bu hayvanların fotokapanlara yansıması, beklenen adaptasyon sürecinin başarıyla tamamlandığını gösteriyor.

fotokapan kayıtları ve doğaya adaptasyon:

Ordu’daki doğal yaşam bölgelerine yerleştirilen kameralar sayesinde elde edilen görüntüler, geyiklerin yeni ortama adapte olduklarına dair somut kanıt sağladı. Fotokapan görüntüleri, hayvanların besin bulma, hareket ve gizlenme davranışlarında doğal örüntülere geri döndüklerini ortaya koyuyor. Bu kayıtlar, istasyon çalışmalarının doğaya geri kazandırma hedefiyle uyumlu ilerlediğini doğruluyor.

İstasyon yetkilileri, bugüne kadar birçok kızıl geyiğin yetiştirilip tabiata bırakıldığını ve salınan bireylerin takip edildiğini belirtiyor. Bu uygulamalar, nesli azalan türlerin korunması ve bölgesel popülasyonların desteklenmesi açısından kritik önem taşıyor. Fotokapan görüntüleri, hem bilimsel izlemeyi kolaylaştırıyor hem de halkla paylaşıldığında koruma çalışmaları hakkında farkındalık yaratıyor.

Uzun vadeli izleme ve koruma çalışmalarıyla, Kunduz Geyik Üretim İstasyonu'nun amacı; doğal popülasyonları güçlendirmek ve ekosistem dengesine katkı sağlamak olarak öne çıkıyor. Fotokapanlara yansıyan bu son kayıtlar, yapılan çalışmaların doğaya geri dönüş sürecinde olumlu sonuçlar verdiğini destekliyor.

TÜRKİYE’NİN 4 BÜYÜK KIZIL GEYİK ÜRETİM İSTASYONUNDAN BİRİ OLAN SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDEKİ KUNDUZ GEYİK ÜRETİM İSTASYONU’NDA YETİŞTİRİLEN KIZIL GEYİKLER, ORDU’DA DOĞAL YAŞAMLA BULUŞMALARININ 6’NCI AYINDA FOTOKAPANLARA YANSIDI.