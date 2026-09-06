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Eskişehir'de Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine mahremiyet ve dijital okuryazarlık eğitimi

Eskişehir'de Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine çocuklarda mahremiyet, okul-aile iş birliği ve internetin bilinçli kullanımı üzerine eğitim verildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine mahremiyet ve dijital okuryazarlık eğitimi

Eskişehir'de Ertuğrulgazi ADEM eğitimleri

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Ertuğrulgazi ADEM kursiyerlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Programın amacı ailelerde ve bakım verenlerde çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini destekleyecek bilgi birikimini güçlendirmekti.

Eğitimin odak konuları:

Seminerde iki ana başlık ele alındı: Çocuklarda mahremiyet bilinci, okul ve aile ile Bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımı. Kursiyerlere bu alanlarda temel kavramlar, riskler ve korunma yöntemleri aktarıldı.

Uzmanların vurguları:

Uzmanlar, mahremiyet bilincinin çocukların sağlıklı gelişimi için hayati olduğunu ve bunun için okul ile ailenin yakın iş birliği yapmasının gerekliliğini belirtti. Eğitimde iletişim kanallarının açık tutulması, sınır koyma ve güvenli alan oluşturma gibi uygulamalara dikkat çekildi.

Kursiyerlere aktarılan yöntemler:

İnternet ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde katılımcılara güvenli kullanım pratikleri, ebeveyn denetim araçları ve dijital riskleri azaltmaya yönelik davranış biçimleri anlatıldı. Kursiyerlerin sorularına yanıt verilerek somut örneklerle rehberlik sağlandı.

Program, ailelerin hem ev ortamında hem de okul süreçlerinde çocukların korunmasına katkı sağlayacak bilgi ve beceriler edinmesini hedefledi. Eğitimler kapsamında paylaşılan maddeler kursiyerlere uygulama ve farkındalık kazandırmayı amaçladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM)...

ESKİŞEHİR'DE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM) KURSİYERLERİNE YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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