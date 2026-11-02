Eskişehir'de gençler masa tenisinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Eskişehir'de masa tenisiyle cumhuriyet coşkusu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir masa tenisi turnuvası düzenlendi. Organizasyon, gençlerin bayram coşkusunu sporla buluşturmayı amaçladı ve kent genelindeki tesislerde gerçekleştirildi.

Katılım ve organizasyon ayrıntıları:

Turnuvaya her yaş grubundan toplam 149 sporcu katıldı. Müsabakalar şehrin farklı spor salonlarında yapıldı; etkinlik boyunca fair play vurgusu ve sporcuların sağlığına yönelik önlemler ön planda tutuldu. Organizasyon, saha düzeni, hakem atamaları ve yaş gruplarına uygun maç programlarıyla yürütüldü.

Teşekkür ve kapanış:

Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından organizasyona katkı sağlayan kurumlara, hakemlere, antrenörlere ve katılan sporculara teşekkür edildi. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sportif bir boyut kazandırırken gençlerin spora katılımını teşvik etmeyi hedefledi.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA MASA TENİSİ TURNUVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.