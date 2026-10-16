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Eskişehir'de gençlere kariyer penceresi: Bir Şehir, Bin Kariyer buluşması

MEB Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Eskişehir'de yürütülen Bir Şehir, Bin Kariyer projesi kapsamında lise öğrencileriyle Firuz Kanatlı MTAL'de buluştu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eskişehir'de gençlere kariyer penceresi: Bir Şehir, Bin Kariyer buluşması

Buluşma ve yer

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Bir Şehir, Bin Kariyer projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Katılımcılar:

Programa Vali Yardımcısı Akın Ağca, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Projenin hedefleri:

Proje, şehrin farklı alanlardaki bilgi ve deneyim birikimini öğrencilerle buluşturarak gençlerin farklı meslekleri tanımalarını, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve geleceklerine yönelik bilinçli kariyer planlamaları yapmalarını hedefliyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE BİR ŞEHİR, BİN KARİYER&#039; PROJESİ KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TEFTİŞ KURULU...

ESKİŞEHİR'DE BİR ŞEHİR, BİN KARİYER' PROJESİ KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TEFTİŞ KURULU BAŞKANI FETHİ FAHRİ KAYA, LİSE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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