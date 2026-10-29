Eskişehir'de kelebek hastalarına yönelik cerrahi kapasite güçlendi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 32 vakada ameliyat başarısı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul tarafından paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda yaklaşık 32 kelebek hastasının ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hastanedeki ekip ve altyapının nadir hastalıklara müdahale edebilecek düzeye ulaştığını gösteriyor.

kelebek hastalığının doğası ve riskleri:

Kelebek Hastalığı olarak bilinen Epidermolizis Bülloza (EB), doğumla birlikte var olan ve ciltte kolay yaralanmalara yol açan genetik bir durumdur. Op. Dr. Calavul, hastalığın küçük sürtünmelerde bile yaralara neden olabildiğini, bazı vakalarda kansere dönüşme riskinin olduğunu ve zamanla parmak aralarının ile ellerin tamamen kapanabildiğini belirtti. Bu özellikleri nedeniyle erken tanı, izlem ve cerrahi müdahale önem taşıyor.

hastane kapasitesi ve ekip çalışması:

Calavul, ameliyatların toplum sağlığı yönetimindeki önemine dikkat çekerek, ameliyatların İl Sağlık Müdürü Yaşar Bey ve Başhekimimiz Alper Bey destekleriyle kurulan bir ekip ile gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca, şehir hastanelerinin artık üniversite hastaneleriyle eşdeğer donanım ve uzmanlığa sahip olduğunu vurguladı: şehir hastanesinde günümüzde yapılamayacak operasyonun bulunmadığını ifade etti.

Hastanedeki uygulamalar, zor, nadir ve yoğun bakım gerektiren vakalara yönelik cerrahi kapasitenin arttığını gösteriyor. Calavul, Eskişehir'den ayrılmış olmasına rağmen ekibin yetkinliğine güvenini dile getirdi ve benzer vakaların şehir hastanelerinde de güvenle yönetilebildiğini belirtti.

farkındalık ve toplum desteği:

Ekim ayının son haftası olan 25-31 Ekim Kelebek Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında yürütülen çalışmaların, hastaların yaşadığı zorlukları görünür kılmayı amaçladığı belirtildi. Calavul, hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun bu hastalığa dair farkındalığını artırmanın, hastalara destek olma ve yaşam kalitelerini yükseltme açısından hayati olduğuna dikkat çekti.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE SON 2 YILDA 32 KELEBEK HASTASININ BAŞARIYLA AMELİYAT EDİLDİĞİNİ SÖYLEYEN PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI OP. DR. ABDÜLKADİR CALAVUL, "ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE GÜNÜMÜZDE YAPILAMAYACAK OPERASYON BULUNMAMAKTADIR" DEDİ.