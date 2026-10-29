Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6133 +0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.474,76 -0,25%
EUR/USD 1,1141 -0,14%
Brent Petrol 110,33 -1,17%
--°

Eskişehir'de kelebek hastalarına yönelik cerrahi kapasite güçlendi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda kurulan ekip yaklaşık 32 kelebek (Epidermolizis Bülloza - EB) hastasının ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'de kelebek hastalarına yönelik cerrahi kapasite güçlendi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 32 vakada ameliyat başarısı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul tarafından paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde son 2 yılda yaklaşık 32 kelebek hastasının ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hastanedeki ekip ve altyapının nadir hastalıklara müdahale edebilecek düzeye ulaştığını gösteriyor.

kelebek hastalığının doğası ve riskleri:

Kelebek Hastalığı olarak bilinen Epidermolizis Bülloza (EB), doğumla birlikte var olan ve ciltte kolay yaralanmalara yol açan genetik bir durumdur. Op. Dr. Calavul, hastalığın küçük sürtünmelerde bile yaralara neden olabildiğini, bazı vakalarda kansere dönüşme riskinin olduğunu ve zamanla parmak aralarının ile ellerin tamamen kapanabildiğini belirtti. Bu özellikleri nedeniyle erken tanı, izlem ve cerrahi müdahale önem taşıyor.

hastane kapasitesi ve ekip çalışması:

Calavul, ameliyatların toplum sağlığı yönetimindeki önemine dikkat çekerek, ameliyatların İl Sağlık Müdürü Yaşar Bey ve Başhekimimiz Alper Bey destekleriyle kurulan bir ekip ile gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca, şehir hastanelerinin artık üniversite hastaneleriyle eşdeğer donanım ve uzmanlığa sahip olduğunu vurguladı: şehir hastanesinde günümüzde yapılamayacak operasyonun bulunmadığını ifade etti.

Hastanedeki uygulamalar, zor, nadir ve yoğun bakım gerektiren vakalara yönelik cerrahi kapasitenin arttığını gösteriyor. Calavul, Eskişehir'den ayrılmış olmasına rağmen ekibin yetkinliğine güvenini dile getirdi ve benzer vakaların şehir hastanelerinde de güvenle yönetilebildiğini belirtti.

farkındalık ve toplum desteği:

Ekim ayının son haftası olan 25-31 Ekim Kelebek Hastalığı Farkındalık Haftası kapsamında yürütülen çalışmaların, hastaların yaşadığı zorlukları görünür kılmayı amaçladığı belirtildi. Calavul, hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun bu hastalığa dair farkındalığını artırmanın, hastalara destek olma ve yaşam kalitelerini yükseltme açısından hayati olduğuna dikkat çekti.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ&#039;NDE SON 2 YILDA 32 KELEBEK HASTASININ BAŞARIYLA AMELİYAT EDİLDİĞİNİ...

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE SON 2 YILDA 32 KELEBEK HASTASININ BAŞARIYLA AMELİYAT EDİLDİĞİNİ SÖYLEYEN PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI OP. DR. ABDÜLKADİR CALAVUL, "ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE GÜNÜMÜZDE YAPILAMAYACAK OPERASYON BULUNMAMAKTADIR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı
images

izmir'de gürçeşme çevresinde netanyahu yenilgisinin kutlandığı anlar
images

Senfonik yorumla Cumhuriyet coşkusu Bursa'da yükseldi
images

Bahçelievler'de 29 ekim coşkusu gün boyu sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ocaklıkta benzinle ısınma denemesi köy evini kullanılamaz hale getirdi

Trendyol Süper Lig 10. hafta Konyaspor–Galatasaray maçıyla başlıyor

Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı

izmir'de gürçeşme çevresinde netanyahu yenilgisinin kutlandığı anlar

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş