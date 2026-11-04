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Eskişehir'de organ bağışı kampanyası: diyaliz hastalarına moral ziyaretleriyle destek

Organ Bağışı Haftası'nda Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bağışa çağrıldı, diyaliz hastalarına moral ziyaretleri yapıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'de organ bağışı kampanyası: diyaliz hastalarına moral ziyaretleriyle destek

Eskişehir şehir hastanesi'nde organ bağışı etkinliği

Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen farkındalık programına İl Sağlık Müdürü Dr. Yaşar Bildirici, İl Müftüsü Muharrem Gül ve Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Cem Algın katıldı. Protokol üyeleri ile hastane personelinin ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşlara organ bağışının hayat kurtarıcı önemi anlatıldı ve bağış yapmaya teşvik edici bilgilendirmeler yapıldı.

Protokol ve bilinçlendirme çalışmaları:

Konuşmalarda organ bağışının toplumsal etkisi ve dinî boyutu ön plana çıkarıldı. İl Müftüsü Muharrem Gül, organ bağışının dinimizce teşvik edildiğini vurgulayarak, "Kur’an-ı Kerim’de Allah Celle Celalühu, 'Bir insana hayat veren, bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir' buyurmaktadır" ifadelerini kullandı. Gül, ayrıca Eskişehir'de 128 hastamız acilen böbrek bekliyorlar bilgisini paylaşarak vatandaşları gönüllü bağışa davet etti.

Diyaliz hastalarına ziyaret ve duygusal anlar:

Programın ardından İl Müftüsü ve beraberindeki heyet, hastanenin diyaliz bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve hastalara kırmızı gül takdim etti. Samimi anların yaşandığı ziyaret, tedavi gören hastalar ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bağış için başvuru yapan Hatice Efe ise şunları söyledi: "58 yaşındayım. 20 yıl önce bir bağış yapmıştım, ama tesadüfen bugün hastaneye geldim. Herkes organlarını bağışlasın. Toprak olacağına bir çocuğa, bir insana, yaşamak sevincinde olan insana umut olsun. Herkes bağışlasın, bir gün ölüp gideceğiz. Biz beden ölüyor ve çürüyor, ruh ölmüyor."

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Cem Algın da her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekerek, "Organlarımız toprağa değil, canlara ulaşsın" dedi. Algın, organ bağışı sürecinin Sağlık Bakanlığı çalışmalarıyla ve e-Devlet üzerinden kolaylaştığını hatırlattı ve tüm vatandaşları bağış yapmaya çağırdı.

Etkinlik, dinî ve tıbbi gerekçelerle organ bağışının önemine vurgu yaparken, sahada yapılan ziyaretler ve paylaşılan verilerle toplumsal farkındalığı artırma hedefini güçlendirdi.

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ&#039;NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLAR...

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLAR BAĞIŞA TEŞVİK EDİLİRKEN, DİYALİZ HASTALARI DA ZİYARET EDİLEREK MORAL VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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