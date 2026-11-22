Olayın özeti:

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede çevreyi yoğun duman kapladı ve olay mahalinde panik yaşandı.

Müdahale ve sonuç:

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çevrede oluşan durum:

Yangından yayılan duman kısa sürede çevreye yayıldığı için mahallede endişe oluştu ve vatandaşlar ekipleri bilgilendirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması sağlandı.

Küçükçekmece’de apartmanın giriş katında yangın çıktı