Olayın özeti:
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede çevreyi yoğun duman kapladı ve olay mahalinde panik yaşandı.
Müdahale ve sonuç:
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Çevrede oluşan durum:
Yangından yayılan duman kısa sürede çevreye yayıldığı için mahallede endişe oluştu ve vatandaşlar ekipleri bilgilendirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması sağlandı.
Küçükçekmece’de apartmanın giriş katında yangın çıktı
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