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Eskişehir'de Scientix Türkiye ziyaretiyle yenilikçi sınıflarda proje desteği güçlendiriliyor

Scientix Türkiye ekibi Eskişehir'de Tayfur Bayar Anadolu Lisesi'nde yenilikçi sınıflarda teknoloji destekli proje ve öğrenme süreçlerini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de Scientix Türkiye ziyaretiyle yenilikçi sınıflarda proje desteği güçlendiriliyor

Scientix Türkiye ekibi Eskişehir'de eğitim uygulamalarını yerinde izledi:

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) bünyesindeki Scientix Türkiye ekibi, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını mercek altına aldı. Tayfur Bayar Anadolu Lisesi Yenilikçi Sınıfı'nda yürütülen STEM Temel Seviye Hizmet İçi Eğitim Kursu sürecinde öğretmenlerin edindikleri bilgi ve becerileri nasıl sınıfa taşıdıkları değerlendirildi.

Eğitim uygulamaları ve öğretmen gözlemleri:

Ziyarette Dr. Tunç Erdal Akdur, Rumeysa Demir ve Uğur Doğan gibi Scientix temsilcileri, öğretmenlerin grup çalışmaları ve disiplinler arası proje geliştirme süreçlerini inceledi. Gözlemler, yenilikçi sınıfların sunduğu teknoloji destekli öğrenme ortamlarının öğretmenlerin uygulama açısından yeni yaklaşımlar denemesine olanak sağladığını gösterdi. Öğretmenlerin teorik bilgileri pratik uygulamalara dönüştürme çabaları ve öğrenci merkezli çalışma modellerine geçişe dair örnekler değerlendirildi.

STEM eğitiminin öğrenci becerilerine katkısı:

Toplantıda, STEM yaklaşımının hedefleri vurgulandı: problem çözme, eleştirel düşünme, yenilikçilik ve iş birliği gibi becerilerin geliştirilmesi ön plandaydı. Scientix Türkiye ekibi, proje tabanlı çalışmaların öğrencilerin bu becerileri deneyimleyerek kazanmasına yardımcı olduğunu belirtti ve okullarda sürdürülebilir destek mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Ziyaret sonucunda, öğretmenlerin saha deneyimlerinin paylaşılması ve yenilikçi sınıf uygulamalarının yaygınlaştırılması için iş birliği kanallarının güçlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler, yerel uygulamaların ulusal eğitim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesine katkı sağlayacak nitelikte bulundu.

ESKİŞEHİR&#039;DE SCİENTİX TÜRKİYE EKİBİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETTE, YENİLİKÇİ SINIFLARIN...

ESKİŞEHİR'DE SCİENTİX TÜRKİYE EKİBİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETTE, YENİLİKÇİ SINIFLARIN SUNDUĞU TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARI VE ÖĞRENCİLERİN PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİN DESTEKLENMESİ GİBİ ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMEDE BULUNULDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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