Eskişehir'de yaz sezonu araç kiralamada talep artışı sürdü

Eskişehir'de yaz sezonu araç kiralamada hareketlilik

Yaz döneminin gelmesiyle Eskişehir'de oto kiralama sektöründe belirgin bir canlanma yaşanıyor. Kentteki araç kiralama firmaları, gelen talebin özellikle gurbetçiler ve tatil amaçlı seyahat eden vatandaşlardan kaynaklandığını belirtiyor. Bu eğilim firmaların gelirine olumlu yansırken, filo planlaması ve fiyatlandırma stratejilerinde de hareketlilik oluşturuyor.

Talebin kaynağı ve kiralama süreleri

Araç kiralama işletmecisi Metin Çoban, yoğunluğun temel nedenini gurbetçilerin yaz boyunca kente gelmesi ve iç turizm hareketliliği olarak özetliyor. Çoban'a göre, yurt dışından gelenler daha çok aylık kiralama tercih ederken, yerli müşteriler genelde 8 ile 15 gün arasında araç kiralama eğiliminde bulunuyor. İşletmeci, yoğun dönemin 1 ila 1,5 ay daha sürmesini beklediklerini söylüyor.

Fiyatlar, filo büyüklüğü ve günlük kiralamalar

Çoban'ın verdiği bilgilere göre firmanın filosu yaklaşık yüz araç büyüklüğünde ve günlük kiralama adedi talebe bağlı olarak değişiyor. Günlük kiralama sayıları genellikle 8 ile 15 arasında seyrediyor. Ücretlendirme ise araç segmenti ve şanzıman türüne göre farklılaşıyor; kiralama ücretleri ortalama 2 bin 800 liradan başlıyor ve bazı segmentlerde günlük fiyatlar 6 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Müşteri tercihleri: otomatik ağırlığı

Müşterilerin araç tercihleri konusunda da belirgin bir eğilim var. Çoban, en çok tercih edilen araç grubunun sedan ve otomatik vites olduğunu belirterek, otomatik vitese talepte ciddi bir artış olduğunu aktarıyor. Hatta işletmeci, manuel araç kiralamanın önümüzdeki 5 yıl içinde azalabileceği ve otomatiğe geçişin hızlanabileceğini öngörüyor.

Sonuç olarak, yaz sezonu Eskişehir'deki oto kiralama pazarına hareketlilik getirmiş durumda. Firmalar mevcut yoğunluğu filo ve fiyat yönetimiyle dengelemeye çalışırken, müşteri talepleri araç yapısı ve kiralama süreleri üzerinde belirleyici oluyor.

YAZ SEZONUNUN GELMESİYLE BİRLİKTE ESKİŞEHİR’DE OTO KİRALAMA SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİR HAREKETLİLİK YAŞANIYOR. GURBETÇİLERİN VE TATİLCİLERİN KENTE GELMESİYLE ARTAN TALEPLER, ARAÇ KİRALAMA FİRMALARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.