Eskişehir'de yeniden görülen çifte cinayette baba feryadı, tutuklu sanıktan SEGBİS'te karşı söz

Eskişehir'de çifte cinayet davası yeniden görüldü

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, akrabalar arasında 2022'de çıkan kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin yakınları adalet talep etti. Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası başlayan duruşmada, mağdur yakınlarının tepkisi ile tutuklu sanıkların SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmalar öne çıktı.

Olayın ayrıntıları:

Olay, 2022 yılında Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8892. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında akrabalık bulunan iki grup arasındaki husumet, bir kişinin araçla eve bırakılmaması ve sosyal medyada yaşanan küfürleşme sonrasında tırmandı. Olay yerinde pompalı tüfek ve satırın kullanıldığı kavgada; Volkan Şener ve Polat Gezgin tüfekle vurularak yaşamını yitirdi, Selim Gezgin ve Muharrem Gezgin yaralandı.

Olayda adı geçen ve kavgaya müdahil olduğu belirtilen kişiler arasında İsmail Akdemir ile oğulları Beytocan ve Muharrem Baran Akdemir bulunuyor. İlk derece mahkemesinde verilen hapis cezası hükümleri, Yargıtay tarafından; usul, haksız tahrik ve kasten öldürmeye teşebbüs maddelerinin uygulanma şartları yönünden bozularak dosya geriye gönderildi.

Duruşma ve savunmalar:

Duruşmaya tutuklu sanıklar Beytocan Akdemir ile Muharrem Baran Akdemir cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Salon ise taraf avukatları ile maktullerin babası Selim Gezgin ve annesi Aynur Şenel tarafından takip edildi.

Duruşmada kürsüye gelen Selim Gezgin, gözyaşları içinde 'Benim iki tane yavrum gitti, hayatım bitti. İki tane evlat büyütmek kolay değil. İki tane yavru gitti. Onlar bu dünyada çok güzel insanlardı, kucaklarda büyüttüm. Bizim onlara karşı hiçbir şeyimiz olmadı. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istiyorum' şeklinde konuştu.

Bu sözler sırasında SEGBİS ekranından araya giren tutuklu sanık Beytocan Akdemir, 'Onlar kadar bizim de hayatımız söndü başkanım' diyerek karşılık verdi. Mahkeme başkanı, izinsiz araya girilmemesi yönünde sanığı uyardı.

Sanıklardan Beytocan Akdemir savunmasında SEGBİS ile ifade vermeyi kabul etmediğini belirterek, 'Ben SEGBİS'le ifade vermeyi kabul etmiyorum. Ben sizin huzurunuza çıkmak istiyorum. Savcılık mütalaasına diyecek bir şeyim yoktur' dedi. Diğer tutuklu sanık Muharrem Baran Akdemir ise Yargıtay'ın bozma ilamına katılmadığını belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Aile talepleri ve duruşma kararı:

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Aynur Şenel, 'Benim iki tane evladım gitti, ocağımızı söndürdüler. Ailemi yıktılar, bizi perişan ettiler. Ben sizin adaletinize sığınıyorum. Biz yaşamıyoruz, evlatlarımla beraber öldüm. Evlatlarım toprağın altında, bizim yüzümüz gülmez. Acılar içindeyim, bu acı hiçbir zaman bitmez' ifadelerini kullandı ve en ağır cezanın verilmesini istedi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan baba Selim Gezgin, kollarındaki saçma izlerini göstererek sanıkların tahliye edilmemesi gerektiğini vurguladı. Gezgin, çocuklarının temiz insanlar olduğunu belirterek 'Bunları tahliye edip yarın bir gün bu halkın içine salmayın. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkes eline silah alırsa, herkes kendi kanununu kendi çizerse ne olur? Dünyada adalet kalmaz' dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık müdafine esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

SELİM GEZGİN