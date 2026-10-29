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eskişehir'de yol çalışması çukuruna düşen otomobildeki kurtarma anları ortaya çıktı

Eskişehir'de 25 Ekim gecesi yol çalışması nedeniyle açılan çukura düşen otomobil ters döndü; 1 ölü, 5 yaralı, kurtarma anları kameralara yansıdı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

eskişehir'de yol çalışması çukuruna düşen otomobildeki kurtarma anları ortaya çıktı

Kaza ve ilk bilgiler:

Kaza, 25 Ekim gecesi Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Serdal Ü. (29) yönetimindeki 26 NA 268 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düşerek ters döndü.

Araçta bulunan sürücü Serdal Ü. ile yolcular Sema Ü., Murat Ü. (56), Buğlem U. (10), Baturalp U. (9) ve Seda Ü. (30) araç içinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları kamerada:

Kazaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, ters dönen araç içindeki yaralıların itfaiye ve sağlık ekiplerince güçlükle çıkarıldığı anlar yer aldı. Görüntülerde ekiplerin araç içinde sıkışan kişilere ulaşıp güvenli şekilde tahliye etmeye çalışması ve müdahalelerin hızlı şekilde yapıldığı görülüyor.

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu araçtan çıkarılan 6 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son durum:

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sema Ü., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri hastanelerde sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE YOL ÇALIŞMASI İÇİN AÇILAN ÇUKURA DÜŞEREK TERS DÖNEN OTOMOBİLDE 1 KİŞİNİN HAYATINI...

ESKİŞEHİR'DE YOL ÇALIŞMASI İÇİN AÇILAN ÇUKURA DÜŞEREK TERS DÖNEN OTOMOBİLDE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN İSE YARALANDIĞI KAZAYA İLİŞKİN KURTARMA ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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