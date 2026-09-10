Eskişehir'in kışında mısır bozası tarladan bardağa şifa sunuyor

Eskişehir'in kış geleneği:

Eskişehir'in soğuyan havalarıyla birlikte kentte tezgâhlardaki yerini alan mısır bozası, uzun yıllardır kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak görülüyor. Kentte 35 yıldır boza üretimi yapan usta Özbek Özkan, imalatlarını yalnızca mısır kullanarak yaptıklarını ve halktan gelen geri dönüşlerin ürünün kıvam ve tadını öne çıkardığını belirtiyor.

Değirmenden bardağa uzanan titiz süreç:

Özkan, mesleğe 1991 yılında başladığını ve üretimde her aşamanın titizlikle yürütüldüğünü vurguluyor. Süreç; ham mısırın değirmene alınması, kaynatma işlemi, kazanlarda dinlendirme ve soğutma, ardından mayalanma ve süzme şeklinde ilerliyor. Son aşamada ürün tekrar dinlendirilip şubeler ve satış merkezlerine getiriliyor; burada şekerlendirilerek tüketiciye sunuluyor. Usta, günlük üretim yaptıklarını ve böylece kıvam-tat dengesini canlı tuttuklarını ifade ediyor.

Geri dönüşler, muhafaza ve fiyatlar:

Firmaların farklı hammaddeler tercih edebileceğini, Gıda Tüzüğü’ne uygun çeşitli ürünlerden de boza yapılabildiğini hatırlatan Özkan, onların tercihlerinin mısır olduğunu belirtiyor. Tüketicilerden gelen yorumlarda, işletmenin bozasının diğerlerine kıyasla daha tatlı ve kıvamlı olduğu sıklıkla belirtiliyor. Bozanın hassas bir ürün olması nedeniyle eskiden yalnızca soğuk havalarda kolayca korunabildiği, ancak günümüzde soğutucu dolaplar sayesinde yaz aylarında da sınırlı üretimle muhafaza edilebildiği vurgulanıyor.

Satışların mevsime göre değiştiği, ancak yıllık bazda arttığı belirtiliyor. Güncel fiyatlandırma ise şu şekilde: bir bardak boza 40 lira, bir kilogramlık paket boza 160 lira. Özkan sözlerini, "bir bardak boza şifadır" ifadesiyle tamamlıyor ve bozanın hem lezzet hem de geleneksel olarak sağlıkla ilişkilendirilen bir ürün olduğunu söylüyor.

ESKİŞEHİR’İN KIŞ AYLARINDAKİ VAZGEÇİLMEZ GELENEKSEL LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN MISIR BOZASI, HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE TEZGÂHLARDAKİ YERİNİ ALDI. KENTTE 35 YILDIR BOZA ÜRETİMİ YAPAN USTA ÖZBEK ÖZKAN, "İMALATIMIZDA SADECE MISIR TERCİH EDİYORUZ, HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ GERİ DÖNÜŞLER BOZAMIZIN KIVAMI VE TADIYLA ÖNE ÇIKTIĞI YÖNÜNDE" DEDİ.