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Tokat için yerel risk haritaları ve ortak tatbikat çağrısı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Almus örneğini aktararak kentte özel afet risk haritaları, ortak tatbikatlar ve gençlerin gönüllü eğitimi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tokat için yerel risk haritaları ve ortak tatbikat çağrısı

Panelin odağı ve katılımcılar:

Tokat'ta düzenlenen panel, Kızılay, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen Gönüllü Gençlik, Hazır Gelecek 2. Bölge Üniversiteler Çalıştayı kapsamında yapıldı. Panelin moderatörlüğünü TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuba Karabey üstlendi. Konuşmacılar arasında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman ve Genç Kızılay Genel Başkanı Dr. Utku İlhan yer aldı.

Almus örneği:

Yazıcıoğlu, Tokat’ın deprem ve ani taşkın risklerine dikkat çekerken Almus’ta yaşanan taşkın tehlikesini somut bir örnek olarak aktardı. Belediye başkanı, kurumlar arası hızlı iletişim ve koordinasyon sayesinde hastanenin sel sularından etkilenmesinin önlendiğini belirtti. Yazıcıoğlu, panelde "Büyük ölçekli afetlerin üstesinden tek bir kurumun tek başına gelmesi mümkün değildir" sözünü vurguladı ve yerel tecrübelerin planlamaya nasıl yansıması gerektiğini anlattı.

Yazıcıoğlu'nun önerileri:

Belediyenin afetlere hazırlık çalışmalarını aktaran Yazıcıoğlu, kentsel dönüşümle dayanıksız yapıların yenilendiğini, müdahale süresini kısaltmak amacıyla belirlenen noktalara itfaiye istasyonları kurulduğunu söyledi. Ayrıca Afet Koordinasyon Merkezi ve erken uyarı sistemleri ile risklerin önceden takip edildiği, kriz anında müdahalenin anlık verilerle tek merkezden yönetilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Yazıcıoğlu, Tokat’a özel risk haritalarının hazırlanmasını, kurumların birlikte düzenleyeceği ortak tatbikatları ve mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılacak afet eğitimlerini önerdi. Gençlerin eğitim ve gönüllülük faaliyetleriyle afet hazırlıklarına dahil edilmesi gerektiğini de özellikle belirtti. Panel, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yerel deneyimlerin planlamaya entegrasyonu gerektiği sonucuna vurgu yaparak sona erdi.

KIZILAY, TOKAT BELEDİYESİ VE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN...

KIZILAY, TOKAT BELEDİYESİ VE TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN GÖNÜLLÜ GENÇLİK, HAZIR GELECEK 2. BÖLGE ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA AFETLERDE GÖNÜLLÜLÜK VE MÜDAHALE KONULU PANEL DÜZENLENDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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