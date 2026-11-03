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Kütahya'da Savate'de dang sınavları ve aday hakem kursu tamamlandı

TGOSBF Savate faaliyetleri kapsamında Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Dang sınavları ve aday hakem kursuna 11 ilden 23 sporcu ve 26 aday hakem katıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kütahya'da Savate'de dang sınavları ve aday hakem kursu tamamlandı

Kütahya'da Savate faaliyetleri yoğun ilgi gördü

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun (TGOSBF) Savate branşı kapsamında düzenlenen Dang sınavları ve aday hakem kursu, Kütahya Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Kütahya Savate Temsilcisi Fatma Çakır ile Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu tarafından organize edildi ve yoğun bir katılımla tamamlandı.

Katılım ve organizasyon:

Organizasyona Kütahya başta olmak üzere 11 ilden toplam 23 sporcu ve 26 aday hakem katıldı. Kursiyerler arasında Mersin, Malatya, Konya, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, İzmir, Adana, Ankara ve Kütahya'dan gelen sporcular bulundu. Etkinlikler, TGOSBF temsilcisi Fatma Erdoğdu, Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, Teknik Kurul üyesi İbrahim Çiçek ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Erol Demir ve Hayri Temel Alper gözetiminde başarıyla tamamlandı.

Gelecek hedefleri:

Kurs ve sınavları ziyaret eden Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Savate branşının kentte giderek yaygınlaştığını vurguladı. Küçük, Çankırı’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ile Bulgaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nda Kütahyalı sporcuların elde ettiği sonuçların branşa ilgiyi artırdığını belirtti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu de Kütahya’daki çalışmaların başarılı olduğunu ifade ederek, İl Müdürü Bülent Küçük’ün talebini dikkate aldıklarını ve 2027 Türkiye Savate Şampiyonası’nın Kütahya’da yapılacağını açıkladı.

Teşekkür ve yerel destek:

Organizasyonun düzenlenmesinde etkin rol oynayan Savate İl Temsilcisi Fatma Çakır, federasyon yetkililerine, kursiyerlere ve organizasyona destek veren kurum temsilcilerine teşekkür etti. Çakır, Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Aşkar ve personeli, KYK Müdürü İbrahim İşçimen, Çetin Toprak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile müdürlük personelinin sağladığı desteğin kendileri için önemli olduğunu belirterek, Kütahya’da yeni organizasyonlara imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.

SAVATE DANG VE HAKEM KURSU KÜTAHYA’DA YAPILDI

SAVATE DANG VE HAKEM KURSU KÜTAHYA’DA YAPILDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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