İskoç eski futbolcudan Seba'ya övgü ve Celtic değerlendirmesi

Ian Wilson'dan Süleyman Seba ve Celtic maçı üzerine değerlendirme:

Beşiktaş'ın eski İskoç futbolcusu Ian Wilson, UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Celtic ile oynanacak karşılaşma öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı camiada geçirdiği dönemi hem kendisi hem de ailesi için unutulmaz bir dönem olarak tanımlayan Wilson, onursal başkan Süleyman Seba hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve maç için skor tahmini olarak 2-2 verdi.

İstanbul anıları ve aile hayatı:

Wilson, Beşiktaş'ın Birleşik Krallık dışındaki ilk ve tek kulübü olduğunu belirterek, takıma katıldığında 29 yaşında olduğunu ve deneyiminin inanılmaz olduğunu ifade etti. Dil, zihniyet ve taraftar tutkusunu hızla öğrenmek zorunda kaldığını söyleyen eski futbolcu, ailesinin İstanbul'a taşındığını ve çocuklarının Etiler'de okula gittiğini aktardı. Ayrıca ailecek İstanbul'u sık sık ziyaret ettiklerini ve tatillerde Bodrum'a gittiklerini belirtti. Wilson, "İstanbul bizim en sevdiğimiz şehir" sözleriyle kentin ve insanların sıcaklığını vurguladı.

Taktik öngörüsü ve maç beklentisi:

Eski futbolcu, Celtic'in maça 3-1-4-2 dizilişiyle başlayacağını ve ilk düdükten itibaren presle saldıracaklarını öngördü. Wilson, "Önde baskı yapacaklar, bu yüzden Beşiktaş kendi defans üçlüsünde top kaybı yapmamaya dikkat etmeli" diyerek savunma uyarısında bulundu. Celtic'in bazı sakatlıklarının olduğunu, bunun Beşiktaş'a fırsat sağlayabileceğini belirtti ve siyah-beyazlıların kanatlardan etkili olmaları halinde gol pozisyonları üretebileceklerini ifade etti. Tahminini yineleyerek maçın 2-2 biteceğini söyledi.

Teknik açıdan iki takımın da güçlü olduğunu belirten Wilson, Beşiktaş'ın topu geri kazanma ve oyuna yeniden adapte olma hızının Avrupa'da avantaj sağlayabileceğini vurguladı. Bununla birlikte Celtic'in evinde sürekli saldırması durumunda Beşiktaş'ın sert bir savunma mücadelesi vermek zorunda kalacağını sözlerine ekledi.

Tribünler, taraftar benzerlikleri ve mesaj:

Wilson, Celtic taraftarlarının takıma gösterdiği tutkunun kendisine Beşiktaş'ı hatırlattığını belirterek Parkhead'in tamamen dolu olmasını beklediğini söyledi. "Çok sayıda Türk taraftar da olacaktır" diyen Wilson, her iki kulübün taraftar gruplarının birbirine çok benzediğini ve tutkunun sahaya yansımadığı takdirde taraftarların bunu takıma hissettirebileceğini ifade etti. Ayrıca, her iki ulusun karakterinde kazanmak için savaşma ruhunun bulunduğunu ekledi.

Taraftarlara seslenirken Wilson, Beşiktaş camiasına olan sevgisini tekrar vurguladı: "Tüm Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum. Bana ve aileme karşı çok iyiydiler." Eski oyuncu, yakın arkadaşı Gordon Milne ile İstanbul'da Fenerbahçe maçını izlemeye gelme arzusunda olduklarını ve sezon sonu öncesi ziyarete gelmeyi umduklarını söyledi.

Süleyman Seba için övgü:

Wilson, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba hakkında şu güçlü ifadeyi kullandı: "Başkan Süleyman Seba, şüphesiz Beşiktaş'ın son yüzyıldaki en iyi başkanıdır. Bana ve aileme karşı o kadar harikaydı ki İstanbul'a ilk ayak bastığım gün beni havalimanında bizzat karşıladı. Ayrıca eşim ve çocuklarımın mutlu olmasını da sağladı. 'Efsane' kelimesi onun için yetersiz kalır."

IAN WILSON