Gururu kupalarla taşıyan Pazarlar spor lisesi kros takımı Kütahya il özel idaresini ziyaret etti

Pazarlar spor lisesi il genelindeki başarısını ödüllerle paylaştı:

Okul Sporları 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kros müsabakalarında öne çıkan Pazarlar Spor Lisesi Kros Takımı, ilde elde ettiği derecelerle okula 2 kupa ve toplam 10 madalya kazandırdı. Başarıyı yerinde kutlamak ve çalışmaları paylaşmak amacıyla ekip, Okul Müdürü Muammer Gökalp öncülüğünde Kütahya İl Genel Meclisini ve İl Özel İdaresini ziyaret etti.

yarışma sonuçları ve sporcu kadrosu:

Kütahya genelinde düzenlenen kros yarışlarında kız takımı, antrenör Semiha Güzelyurt yönetiminde kürsünün ikinci basamağına yükseldi. Kız takımını Medine Nur Gökcan, Fatma Or, Nurgül Naz, Rana Coşkun ve Fadime Uzun oluşturdu. Erkek takımında ise Hasan Biçen, Efe Değirmenci, Mehmet Mertgenç, Enes Tuncer ve Abdil Samed Kara yer aldı ve takım il üçüncüsü oldu.

Bu sonuçlar, okulun sezon başındaki performansının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi ve hem öğrenciler hem de okul yönetimi tarafından büyük sevinçle karşılandı.

il özel idaresindeki kabul ve mesajlar:

Ziyarette sporcular kupa ve madalyalarını meclis yöneticileriyle paylaştı, misafirhanede düzenlenen öğle yemeğinin ardından meclis toplantı salonunda çay eşliğinde sohbet gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura ile meclis üyeleri Yılmaz Kıratlı ve Hüseyin Akşen takımı tek tek tebrik etti ve başarılarının ilçeye olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Okul Müdürü Muammer Gökalp, ziyaret sırasında Pazarlar Spor Lisesi’nin yürüttüğü sportif faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Gökalp, sezonu iki kupa ve on madalya ile açmanın gurur verici olduğunu belirterek, öğrencilerin ve antrenörlerin emeğini, öğretmenleri ve velileri teşekkürlerle andı. İl Genel Meclis Başkanı Özcura ise okulların ve gençlerin hazırladığı projelere destek verme kararlılığını yineledi.

Gün, yapılan konuşmalar ve misafirperver kabulün ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Ziyaret, hem sporcu öğrencilerin motivasyonunu artırdı hem de okul ile yerel yönetim arasındaki ilişkilere yeni bir destek adımı ekledi.

PAZARLAR SPOR LİSESİ KROS TAKIMINDAN İL ÖZEL İDARESİNE ZİYARET