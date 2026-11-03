Tutuksuz yargılama uygulaması insan üzerindeki tahribatı azaltmalı, diyor Yüksel

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp daha sonra ev hapsi ile tahliye edilen eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, hukuki uygulamalarda tutuksuz yargılamanın önemine vurgu yaptı.

Ziyaret ve gözlemler:

Yüksel, Sinem Dedetaş ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kendisini iyi gördüm, biz de çok mutlu olduk kendisiyle bir arada olmaktan" dedi. Dedetaş'ın cezaevi sürecinin kişide ciddi tahribatlar oluşturabileceğini, bunun ilk defa yaşanan bir deneyim olması hasebiyle daha da zorlayıcı olduğunu ifade etti. Yüksel, ziyaret sırasında sohbet edip hasret giderdiklerini ve Dedetaş'ın dinlenmeye çalıştığını aktardı.

Tutuksuz yargılama vurgusu:

Yüksel'in açıklamalarının merkezinde hukukun tutuksuz yargılama uygulanmasının gerekliliği yer aldı. Açıklamasında, "Hukukumuzun yeniden tutuksuz yargılama konusunu ciddiye alması gerekir. Çünkü daha sonra telafisi olmuyor" ifadelerini kullandı. Yüksel, insanların cezaevi sürecine alınmasının ve sonrasında delil yetersizliği varsa serbest bırakılmalarının hem hukuki hem de insani açıdan onarılamaz zararlar doğurabileceğini belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı ayrıca siyasetçiler ve özellikle belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasının önemini sürekli dile getirdiklerini söyledi. Yüksel, hukukun esas amacının insanın hayatını ve özgürlüğünü korumak olduğunu vurgulayarak benzer süreçlerin "bu yüzyılda yakışmayan" tahribatlar ürettiğini ifade etti. Son olarak, Dedetaş'ın en kısa sürede normale döneceğine ve hayata karışacağına dair ümit belirtti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) İSTANBUL İL BAŞKANI MEHMET ALİ YÜKSEL