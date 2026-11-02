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Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, ilçede 46 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri, korunma yolları ve broşürlerle bilgi verdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı

bozüyük'te bilgilendirme çalışması

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde bilgilendirme çalışması yürüttü. Ekipler toplam 46 vatandaşa, güncel dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılık çeşitleri konusunda bilgilendirme yaptı.

çalışmanın içeriği:

Ziyaretler sırasında polisler, sahtecilik, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli yöntemleri anlattı. Vatandaşlara hangi durumlarda dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verildi ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

vatandaşlara önerilen önlemler:

Yetkililer, kişisel bilgilerin korunması, tanımadıkları kişilerden gelen para taleplerine itibar edilmemesi ve resmi olmayan kanallardan gelen yönlendirmelere karşı temkinli olunmasını tavsiye etti. Ayrıca şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçeceği hatırlatıldı.

BİLECİK’TE 46 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE 46 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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