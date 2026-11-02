Esnaf ve vatandaş bilgilendirildi: Bozüyük'te 46 kişiye dolandırıcılık uyarısı

bozüyük'te bilgilendirme çalışması

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde bilgilendirme çalışması yürüttü. Ekipler toplam 46 vatandaşa, güncel dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılık çeşitleri konusunda bilgilendirme yaptı.

çalışmanın içeriği:

Ziyaretler sırasında polisler, sahtecilik, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli yöntemleri anlattı. Vatandaşlara hangi durumlarda dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verildi ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

vatandaşlara önerilen önlemler:

Yetkililer, kişisel bilgilerin korunması, tanımadıkları kişilerden gelen para taleplerine itibar edilmemesi ve resmi olmayan kanallardan gelen yönlendirmelere karşı temkinli olunmasını tavsiye etti. Ayrıca şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesinin olası mağduriyetlerin önüne geçeceği hatırlatıldı.

BİLECİK’TE 46 VATANDAŞA DOLANDIRICILIK UYARISI