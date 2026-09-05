Esnafın çağrısı: ÖTV indirimiyle eskimiş araçlar yenilenmeli

Palandöken: ÖTV indirimi can ve mal güvenliği için şart

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafikteki araç yaş dağılımına ilişkin dikkat çeken verileri kamuoyuyla paylaştı. Palandöken, ülke genelinde araç yaş ortalamasının yüksek olduğunu vurgulayarak, yenileme için ÖTV indiriminin zorunlu hale geldiğini söyledi.

mevcut tablo ve riskler:

Palandöken, Türkiye'de toplam 35 milyon aracın bulunduğunu ve yaş ortalamasının 14 yılın üzerinde olduğunu ifade etti. Trafikteki araçların içinde ise 7 milyon civarındaki araçların 20 yaş üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu durumun, hem can ve mal güvenliğini hem de çevre sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Eskimiş araçların teknik ömrünün dolması, yedek parça ve bakım maliyetlerinin artması ile kazalara ve yaya güvenliğinin zayıflamasına yol açıyor. Palandöken, ticari amaçla kullanılan bu araçları işleten esnafın ekonomik açıdan zorlandığını, trafik ve çevre yükünün de arttığını vurguladı.

önerilen çözüm ve ekonomik etkiler:

TESK Genel Başkanı, çözüm olarak ÖTV'de indirim önerisinde bulundu. Palandöken'e göre ÖTV indirimi, araç piyasasını canlandıracak, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların yenilenmesini sağlayacak ve yeni teknolojilerin kullanımını artıracak. Böylece hem yakıt tüketimi ve bakım maliyetleri düşecek hem de trafikteki güvenlik seviyesi yükselecek.

Palandöken ayrıca bu yıl otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 12 gerilediğini belirterek, ÖTV indiriminin piyasaya hareketlilik kazandıracağını, devlet gelirleri açısından da uzun vadede tasarruf ve verimlilik sağlayacağını savundu. İlk etapta ÖTV'nin düşürülmesinin, araç yenileme sürecini hızlandırıp şehir içi trafik ve çevre yükünü azaltacağını aktardı.

Palandöken sözlerini, bu adım atılmadığı takdirde eskimiş araçların trafikte kalmasının ülke için kâr değil zarar getireceğini, trafiğin akışını yavaşlatıp maliyetleri artıracağını belirterek tamamladı.

Palandöken: "Can ve mal güvenliği için ÖTV indirimi şart"