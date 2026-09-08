Toplumsal dayanışmayla öğrenime hazırlık: Niğde'de denetimli serbestlik okulları yeniledi

Niğde'de denetimli serbestlik yükümlüleri okulları eğitim yılına hazırladı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında kamu yararına çalışma yükümlülüğü bulunan kişiler kentteki dört okulda boya, bakım ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerin olmadığı dönemde yapıldı ve sınıflar, koridorlar, merdiven boşlukları ile atölyeler elden geçirilerek eğitime hazır hale getirildi.

Okullarda yapılan çalışmalar:

Çalışmalar kapsamında Bor Cumhuriyet Ortaokulunda 5 sınıf; Cumhuriyet Anadolu Lisesinde 25 sınıf, 8 koridor ve 10 merdiven boşluğu; Edikli Şehit İhsan Yarımkulak Ortaokulunda 8 sınıf, 2 koridor ve 4 merdiven boşluğu; Bor İrfan İlk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise 8 sınıf, 2 koridor, 2 merdiven boşluğu ve bir metal atölyesi boyandı. Toplamda 46 sınıf, 12 koridor, 16 merdiven boşluğu ve 1 metal atölyesi yenilenerek öğrenci kullanımına hazırlandı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Çalışmaları yerinde inceleyen Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak: "2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı ve sağlıklı olmasını diliyorum. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz aracılığıyla 4 okulda boya ve tadilat hizmeti gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de merkez ve köy ayrımı yapmaksızın çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı. Tuncay ayrıca "Bizler de bu sıralardan geldik. Okullarımızın ve öğretmenlerimizin önemini biliyoruz. Kurumlar arası iş birliğini önemsiyoruz" dedi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise okul bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İşçilik noktasında Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün desteğini aldık. Niğde’de 4 okulumuzda önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğidir" şeklinde konuştu ve kullanılan boyaların İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edildiğini aktardı.

Denetimli serbestlik kapsamında yürütülen bu tür çalışmalar, sadece okulların fiziki koşullarını iyileştirmekle kalmıyor; yükümlülerin çalışma disiplini ve sorumluluk bilinci kazanmalarına, topluma fayda sağlayarak sosyal uyumlarının desteklenmesine de katkı sağlıyor. Yetkililer, merkez-köy ayrımı gözetmeksizin benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ, KAMU YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA KENTTEKİ 4 OKULDA BOYA, BAKIM VE TADİLAT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.