Fiyatlar ve karşılaştırma:

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine özgü, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan Üzümlü Sarucu, kent pazarlarında hem lezzeti hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. Ürünün kilogram fiyatı 1.700 ila 1.800 lira aralığında alıcı buluyor.

Kentte et fiyatları ise şöyle: kıymanın kilogramı 880 lira, kuşbaşı 960 lira, but eti 980 lira, kemikli et 780 lira ve antrikot 1.400 lira. Bu rakamlarla Üzümlü Sarucu, söz konusu et çeşitlerinin tamamından daha yüksek fiyata satılıyor.

Fiyat farklarına bakıldığında, sarucun kuşbaşıyla arasındaki fark kilogram başına yaklaşık 740 ila 840 lira, but etiyle 720 ila 820 lira olarak öne çıkıyor; sarucun kilogramı, kemikli etin iki kilogramının toplamından da daha pahalıya geliyor.

Karşılaştırmalı hesaplamada sarucun bir kilogramı, iki kilogram kıyma fiyatına denk geliyor: iki kilogram kıyma için ödenen toplam 1.760 lira iken sarucun kilogramı 1.700-1.800 lira arasında değişiyor.

Paket ve yarım kilo fiyatları:

Daha küçük miktarlarda satın alındığında da sarucun fiyatı dikkat çekiyor. Ürünün 250 gramı 425 ila 450 lira, yarım kilogramı ise 850 ila 900 lira arasında alıcı buluyor.

Bu nedenle yarım kilogram saruca ödenen tutarın, kilogramı 880 lira olan kıymanın fiyatına yaklaşması, yöresel ürünün et çeşitleriyle yapılan fiyat karşılaştırmalarında sıkça gündeme geliyor.

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNE ÖZGÜ, 2022 YILINDA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN ÜZÜMLÜ SARUCU, KİLOGRAMI 1.700 İLA 1.800 LİRADAN SATIŞA SUNULUYOR. YÖRESEL LEZZET, FİYATIYLA ANTRİKOTU GERİDE BIRAKIRKEN YARIM KİLOSU YAKLAŞIK BİR KİLOGRAM KIYMA FİYATINA ULAŞIYOR