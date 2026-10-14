Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3898 +0,24%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,42 -0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,08%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi KOSGEB kuruluş desteği aldı

ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi KOSGEB'den kuruluş desteği aldı; hedef teknoloji girişimlerini desteklemek ve üniversite‑sanayi iş birliğini güçlendirmek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi KOSGEB kuruluş desteği aldı

ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi KOSGEB kuruluş desteği aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Erzurum TTM) tarafından hazırlanan ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi, KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında Kuruluş Desteği almaya hak kazandı. Kabul edilen proje, üniversitenin teknoloji üretimi ve girişimcilik alanındaki çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

projenin hedefleri:

Proje ile teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin gelişiminin desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor. ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. bünyesinde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, teknoloji tabanlı iş fikirlerinin desteklenmesi ve girişimlerin sürdürülebilir büyümesine yönelik ortam ve fırsatlar oluşturulması planlanıyor.

Kuruluş Desteği sayesinde altyapı, danışmanlık ve koordinasyon olanaklarının güçlendirilmesiyle bölgesel girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi ve ETÜ'nün teknolojik yetkinliklerinin ticarileştirilmesi beklentisi öne çıkıyor.

rektörün değerlendirmesi:

Konuyla ilgili açıklama yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, projenin üniversitenin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesinin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Çakmak, "Üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretiminin yanı sıra bu birikimi yenilikçi girişimlere ve katma değer oluşturan projelere dönüştürmesi büyük önem taşıyor. ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. ile teknoloji odaklı girişimlerin gelişimini desteklemeyi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı hedefliyoruz. Projemizin KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında kabul edilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kabul edilen proje, ETÜ'nün teknoloji üretimini ve girişimcilik kültürünü destekleyen çalışmalara yeni bir yön ve kaynak sağlayarak, bölgedeki yenilikçi girişimlerin büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ERZURUM TTM)...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ERZURUM TTM) TARAFINDAN HAZIRLANAN "ETÜ TEKMER KRİSTAL A.Ş." PROJESİ, KOSGEB TEKNOLOJİ MERKEZİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KURULUŞ DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yerli zırh üretim tekniği Türk Patent’ten tescil aldı
images

Bartın'da bilim festivaline 50 bin kişilik hedef
images

Kayseri'yi havacılık ve savunmada destek üssü yapma planı
images

Başkentten girişimciliğe güçlü destek: yüzde 3 karşılığında 1 milyon 350 bin lir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trafikte yol verme gerilimi 1 kilometre sürdü: aynaya vuran sürücü tehditte bulundu

Enver Yücel kültür merkezinin temeli Piraziz'de atıldı

Bağ köyünden sofraya: Ekinözü'nün organik üzüm pekmezi mesaisi

İzmir'e dönüşün sineması: Özge Altın Portakal finalinde

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua