ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi KOSGEB kuruluş desteği aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Erzurum TTM) tarafından hazırlanan ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. projesi, KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında Kuruluş Desteği almaya hak kazandı. Kabul edilen proje, üniversitenin teknoloji üretimi ve girişimcilik alanındaki çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.

projenin hedefleri:

Proje ile teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin gelişiminin desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor. ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. bünyesinde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, teknoloji tabanlı iş fikirlerinin desteklenmesi ve girişimlerin sürdürülebilir büyümesine yönelik ortam ve fırsatlar oluşturulması planlanıyor.

Kuruluş Desteği sayesinde altyapı, danışmanlık ve koordinasyon olanaklarının güçlendirilmesiyle bölgesel girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi ve ETÜ'nün teknolojik yetkinliklerinin ticarileştirilmesi beklentisi öne çıkıyor.

rektörün değerlendirmesi:

Konuyla ilgili açıklama yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, projenin üniversitenin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesinin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Çakmak, "Üniversitelerin bilgi ve teknoloji üretiminin yanı sıra bu birikimi yenilikçi girişimlere ve katma değer oluşturan projelere dönüştürmesi büyük önem taşıyor. ETÜ TEKMER Kristal A.Ş. ile teknoloji odaklı girişimlerin gelişimini desteklemeyi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı hedefliyoruz. Projemizin KOSGEB Teknoloji Merkezi Destek Programı kapsamında kabul edilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kabul edilen proje, ETÜ'nün teknoloji üretimini ve girişimcilik kültürünü destekleyen çalışmalara yeni bir yön ve kaynak sağlayarak, bölgedeki yenilikçi girişimlerin büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ERZURUM TTM) TARAFINDAN HAZIRLANAN "ETÜ TEKMER KRİSTAL A.Ş." PROJESİ, KOSGEB TEKNOLOJİ MERKEZİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KURULUŞ DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.