ETÜ'den yeni zafer: üniversite sporlarında üst üste ikinci Türkiye birinciliği

ETÜ'nin spor başarısı sürüyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından açıklanan üniversiteler arası madalya sıralamasında üst üste ikinci kez Türkiye birincisi oldu. Üniversite, bu sezon 22 branşta mücadele eden 220 sporcu ile sahne alırken, elde ettiği toplam 81 madalya ile listenin zirvesine çıktı.

Madalyalar ve katılım:

ETÜ sporcuları sezonu 40 altın, 18 gümüş ve 23 bronz madalya olmak üzere toplam 81 madalya ile tamamladı. Geçen sezon 199 sporcu ile mücadele eden ETÜ, bu yıl sporcu sayısını 220’ye çıkarırken toplam madalya sayısını da 76'dan 81'e yükseltti; altın madalya sayısı ise 35’ten 40’a çıktı. Üniversitenin farklı branşlardaki yaygın katılımı ve artan madalya adedi, takımın performansındaki sürekliliği gösteriyor.

Tören ve rektörün değerlendirmesi:

TÜSF’nin 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara’da düzenlenen Ödül ve Tanıtım Gecesi’nde ETÜ’nün başarısı da ödüllendirildi. Madalya sıralamasında Türkiye birincisi olan ETÜ’ye plaket, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemizin madalya sıralamasında üst üste ikinci kez Türkiye birinciliğine ulaşması, bizler için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Geçen yıl elde ettiğimiz şampiyonluğu bu yıl da sürdürerek başarımızın tesadüf olmadığını, istikrarlı bir çalışmanın ve ortak hedef etrafında kenetlenmenin sonucu olduğunu gösterdik" ifadelerini kullandı.

Çakmak, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklenmesinin önemine dikkat çekti ve bu başarıda emeği geçen akademisyenleri, antrenörleri ve sporcuları tebrik etti. Ayrıca başarının, Spor Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere ilgili birimlerin çalışmasıyla elde edildiğini belirtti.

ETÜ'nün artan sporcu sayısı ve yükselen madalya grafiği, üniversitenin spor politikalarının ve altyapı yatırımlarının meyvesini verdiğini işaret ediyor. Kurumsal destek, antrenör kadrosu ve öğrencilerin disiplinli çalışması, üniversitenin akademik kimliğiyle birlikte spor alanındaki hedeflerini yukarı taşıyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ), TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (TÜSF) TARAFINDAN AÇIKLANAN ÜNİVERSİTELER ARASI MADALYA SIRALAMASINDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.